Ranking paszportów na 2026 rok. Wysoko Niemcy, Holandia i Polska

Jak każdego roku w styczniu, tak i teraz, opublikowano ranking paszportów na 2026 rok. Wysokie miejsce zajęły paszporty Niemiec, Holandii, Irlandii, a nawet Polski. Brytyjskie mają w tym roku słabszą pozycję.

Na początku każdego roku kancelaria prawna Henley & Partners publikuje opracowany przez siebie ranking paszportów. Jak twierdzi – jest on „oryginalny i najbardziej wiarygodny”.

Ranking paszportów na 2026 rok

Klasyfikacji dokonano na podstawie kryterium, do ilu krajów na świecie paszporty zapewniają bezwizowy dostęp. Dlatego za każdy kraj, do którego można podróżować na danym paszporcie bez wizy, przyznano jeden punkt.

Firma nie przyznawała punktów za miejsca, do których podróż wymagała uprzednio wyrobionej wizy na danym paszporcie.

Spośród 199 paszportów z całego świata za najskuteczniejszy w zakresie podróży bezwizowych uznano paszport singapurski. Według indeksu – obywatele Singapuru mogą obecnie podróżować bez wizy do 192 krajów.

Na drugim miejscu w rankingu znalazły się paszporty japoński i południowokoreański. Obywatele Japonii i Korei Południowej mogą podróżować bez wizy do 188 krajów.

Miejsce trzecie zajęły paszporty: Danii, Luksemburga, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii. Zapewniają one bezwizowy wjazd do 186 krajów.

Silne paszporty Niemiec, Irlandii, Holandii i Polski

Do silnych paszportów, które uplasowały się wysoko w rankingu, możemy zaliczyć także niemiecki, irlandzki i holenderski. Wszystkie zajęły czwarte miejsce, razem z paszportami Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoch i Norwegii. Ich posiadacze nie muszą posiadać wizy przy wjeździe do 185 krajów.

Natomiast miejsce piąte w indeksie zajęły paszporty: węgierski, portugalski, słowacki, słoweński i Zjednoczonych Emiratów Arabskich (gwarantują bezwizowy wjazd do 184 krajów).

Polski paszport zajął miejsce szóste, wraz z chorwackim, czeskim, estońskim, nowozelandzkim, a także Malty. Jego posiadacze bez wizy wjadą do 183 krajów.

Paszport Wielkiej Brytanii natomiast uplasował się na miejscu siódmym, wraz z australijskim, łotewskim i Liechtensteinu. Gwarantują one bezwizowy wjazd do 182 krajów na świecie.