Zmiana brytyjskich paszportów. Czy twój dokument pozostanie ważny?

Odnowione brytyjskie paszporty budzą ciekawość – i nic dziwnego, bo po raz pierwszy od 5 lat przeszły metamorfozę. Co się zmieniło i co to oznacza?

Sky News podaje szczegóły, a my porządkujemy je w cztery kluczowe obszary.

Od Elżbiety II do Karola III – korona królewska w nowej odsłonie

Najbardziej widoczną – lecz wcale nie tak łatwą do dostrzeżenia na pierwszy rzut oka – zmianą w brytyjskich paszportach jest wprowadzenie wersji herbu, którą posługuje się król Karol III. Charakterystyczna korona w nowej wersji ma bardziej kopułowy kształt.

Zmieniono również niektóre detale tarczy oraz wygląd lwa i jednorożca – reprezentujących Anglię i Szkocję. Nadano im wyraźniejsze kształty i dopracowano proporcje. Dopełniają one motto monarchii: „Dieu et mon droit”.

Wnętrze paszportu przypomina podróż po Wielkiej Brytanii

Okładka przykuwa uwagę symboliką, ale najwięcej nowości kryje wnętrze dokumentu. Nowe paszporty prezentują narody Zjednoczonego Królestwa poprzez ilustracje krajobrazów objętych ochroną UNESCO.

Na stronach przeznaczonych na wizy i pieczątki znajdą się m.in.: Ben Nevis, malownicze Pojezierze, spektakularna zatoka Three Cliffs Bay oraz Grobla Olbrzyma. To kontynuacja tradycji urozmaicania brytyjskich dokumentów motywami geograficznymi. Ten zwyczaj ma zarówno walory estetyczne, jak i funkcjonalne, związane z ochroną przed podrabianiem.

To najbezpieczniejszy paszport w historii – twierdzi Home Office

Home Office określa nowy paszport jako „najbezpieczniejszy, jaki kiedykolwiek wyprodukowano”; za sprawą zabezpieczeń holograficznych i półprzezroczystych elementów w obrębie strony ze zdjęciem. Wszystkie te rozwiązania mają utrudnić fałszerstwa i wspomóc weryfikację dokumentów na granicach.

W praktyce podróżni nie odczują różnicy podczas kontroli, ale systemy bezpieczeństwa powinny zadziałać szybciej i pewniej.

Czy dotychczasowy paszport nadal jest ważny?

Tak – każdy dokument obowiązuje do podanej na nim daty wygaśnięcia. Z nowej identyfikacji wizualnej jako pierwsze skorzystają osoby składające wnioski w grudniu.

A ile to kosztuje? Konkretnie: 94,5 funta w przypadku dorosłego przy wniosku online oraz 61,5 funta dla nastolatka do 16 roku życia. Przy formularzu papierowym jest drożej – odpowiednio 107 i 74 funtów.

Część opłat paszportowych finansuje nie tylko produkcję dokumentów, lecz także pracę funkcjonariuszy granicznych i wsparcie konsularne dla osób, którym zgubiono lub skradziono dokumenty za granicą.