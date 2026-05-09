Czy Nutella nadal jest gorszej jakości w krajach Europy Wschodniej?

Doniesienia o tym, że Nutella sprzedawana w Europie Wschodniej ma gorszy skład niż ta w Europie Zachodniej pojawiają się regularnie. W 2017 roku skandal w tym temacie wstrząsnął Unią Europejską. A wielu Polaków nadal uważa, że Nutella z Niemiec jest lepsza. Czy nadal jest ten sam problem ze słynnym kremem czekoladowym?

Wielokrotnie spotykamy się z oskarżeniami, że do krajów Europy Środkowo-Wschodniej koncerny zachodnie dostarczają produkty gorszej jakości. Wielokrotnie pisaliśmy o fenomenie tzw. chemii z Niemiec, która zdaniem wielu ma lepszą jakość niż ta sprzedawana w Polsce. Także wielu Polaków uważa, że brytyjskie wersje produktów znanych z Polski są lepszej jakości. W przeszłości testy różnych produktów spożywczych wskazywały na inny skład (gorszy) tych sprzedawanych na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Jak jest obecnie?

Nutella gorszej jakości

Badania i testy konsumenckie potwierdziły, że Nutella sprzedawana w Europie Wschodniej (w tym w Polsce) przez lata różniła się składem i jakością od tej dostępnej na rynkach zachodnich, np. w Niemczech czy Austrii. Problem wyszedł na jaw w 2017 roku. Testy przeprowadzały niezależne od siebie instytucje – np. węgierski NEBIH czy słowacki instytut weterynaryjny. Nutella na wschodzie bywała mniej kremowa o gorszej konsystencji i miała nieco inny profil smakowy. Wersje zachodnie często oceniano jako bardziej czekoladowe i o lepszej teksturze. Firma Ferrero argumentowała, że różnice wynikają z „lokalnych preferencji smakowych” oraz chęci utrzymania przystępnej ceny. Zaprzeczała jednocześnie, by produkty były gorszej jakości. Główną różnicą w Europie Wschodniej była według firmy zazwyczaj zawartość mleka w proszku (często wyższa niż na Zachodzie). Także inne były proporcje kakao, co wpływało na kolor i konsystęcję kremu. Problem ten zyskał miano „żywnościowej podwójnej jakości”. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej głośno protestowały przeciwko temu, co nazwały „pokarmowym apartheidem”. Czyli oferowaniu produktów w tym samym opakowaniu, ale z tańszymi zamiennikami składników na rynkach o mniejszej sile nabywczej. Nutella z syropem zamiast cukru Doniesienia o tym, że Nutella na Zachodzie ma w składzie cukier, a w Europie Środkowo-Wschodniej gorszy syrop glukozowy, okazały się nieprawdą. W standardowej Nutelli nie stwierdzono powszechnego zastępowania cukru syropem w zależności od kraju. Obecnie inny skład ma jedynie wersja Plant Base Nutelli. Wiele osób w Polsce wciąż uważa, że „niemiecka Nutella” jest lepsza, co sprawia, że produkty z importu z zachodu nadal cieszą się dużą popularnością. Sprzedawana w Polsce Nutella jest uważana za gorszej jakości, ale nie ma to pokrycia w składzie.

Gorsze produkty spożywcze

Czesi, Polacy, Słowacy i Węgrzy w 2017 roku oskarżyli zachodnie firmy o „jedzeniowy rasizm”. Testy przez nich przeprowadzone wykazały, że produkty dostarczane do tych krajów są gorszej jakości w porównaniu do krajów Europy Zachodniej.

Węgierski Inspektorat Produktów Spożywczych (NEBIH) porównał wówczas 23 produkty sprzedawane na Węgrzech i Austrii przez dyskonty spożywcze Aldi i Lidl. Okazało się, że takie same wafle sprzedawane na Węgrzech były mniej chrupiące oraz zawierały mniejszą ilość czekolady niż te sprzedawane w Austrii. Podobnie było z Nutellą, która była mniej kremowa niż jej austriacki odpowiednik.

Słowackie ministerstwo rolnictwa podało, że znalazło 22 produkty, które rażąco różniły się od takich samych sprzedawanych na Zachodzie. Były nimi m.in. mięsa, które zawierały więcej tłuszczu oraz kiełbasy zawierające więcej wody.

Rasizm jedzeniowy

Doniesienia te nie były jednak nowością. Już w 2015 roku naukowcy z Uniwersytetu w Pradze odkryli, że Pepsi sprzedawana w Czechach słodzona jest syropem, a nie prawdziwym cukrem tak jak ma to miejsce w Niemczech. Ponadto, Czesi odkryli, że paluszki rybne firmy Igloo zawierają o 7 proc. mniej ryby niż te sprzedawane w Niemczech.

Zachodnie firmy, które oskarżone były o „rasizm jedzeniowy” zaprzeczyły, że miałyby dostarczać do sklepów w Europie Środkowo-Wschodniej produkty gorszej jakości.

Zmiany prawne

Pod naciskiem krajów wschodniej UE, Unia Europejska wprowadziła przepisy zakazujące wprowadzania do obrotu towarów o identycznym opakowaniu, ale znacząco różnym składzie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy jest to uzasadnione obiektywnymi czynnikami.