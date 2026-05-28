DWP wymierzy surowsze kary dla oszustów zasiłkowych

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) wprowadza nowe przepisy, które zwiększą kary dla oszustów zasiłkowych. Mogą one skutkować utratą świadczeń na lata.

Oszustwa związane ze świadczeniami mogą skutkować utratą zasiłków nawet na trzy lata. A w najpoważniejszych przypadkach sądem lub karą więzienia.

Surowsze kary dla oszustów zasiłkowych

Według zaktualizowanych przepisów dotyczących świadczeń nawet pierwsze wykroczenie może skutkować wstrzymaniem wypłaty zasiłków na 13 tygodni. Natomiast w przypadku drugiego naruszenia przepisów w ciągu pięciu lat – można spodziewać się zawieszenia na 26 tygodni.

- Advertisement -

Jeżeli trzecie oszustwo związane ze świadczeniami nastąpi w ciągu pięciu lat od drugiego (i 10 lat od pierwszego), a trzecie przestępstwo zakończy się skazaniem, kara pozbawienia zasiłków zostanie przedłużona do trzech lat.

Jak donosi Daily Record – w poważnych przypadkach, jak oszustwo zorganizowane lub posługiwanie się cudzą tożsamości, DWP może nałożyć maksymalną karę blokady zasiłku na trzy lata w sposób natychmiastowy.

Ponadto w przypadku gdy dana osoba otrzymuje wiele świadczeń, DWP może alternatywnie obniżyć inne wypłaty w celu wyegzekwowania kary.

Zwrot środków i kary finansowe

Niezależnie od kary dotyczącej blokady świadczeń, każda osoba uznana za winną oszustwa związanego z zasiłkami będzie musiała zwrócić nadpłacone kwoty w całości. Sprawcy mogą dostać także dodatkowe kary finansowe. W niektórych przypadkach DWP może zaproponować karę administracyjną zamiast postępowania karnego, zazwyczaj w wysokości do 50 proc. nadpłaty, z maksymalnym limitem 5000 funtów.

W przypadku poważniejszych naruszeń, osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności sądowej. Wtedy grożą im surowsze grzywny, a w skrajnych przypadkach kara pozbawienia wolności.

DWP stwierdza, że oszustwo w zakresie świadczeń obejmuje celowe podanie fałszywych informacji, zaniedbanie zgłoszenia zmiany okoliczności. Czy też ubieganie się o świadczenia, do których dana osoba nie jest uprawniona.

Dlatego też świadczeniobiorców prosi się o prowadzenie dokładnej dokumentacji i niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian swojej sytuacji życiowej. Osoby, które obawiają się popełnienia błędu, powinny skontaktować się z odpowiednim wydziałem.

Niedawno pisaliśmy o tym, że świadczeniobiorcy powinni także zgłaszać swoje wyjazdy wakacyjne. Jak podaje DWP: „Możesz nadal otrzymywać niektóre świadczenia, jeśli podróżujesz lub przeprowadzasz się za granicę. Lub jeśli mieszkasz za granicą. To, do czego masz prawo, zależy od tego, dokąd jedziesz i na jak długo. Przekaż lokalnemu Job Centre Plus lub innej placówce, która wypłaca ci zasiłek, informacje o swoim wyjeździe za granicę. Jeśli jest to przeprowadzka tymczasowa, poinformuj, kiedy wracasz. Musisz również powiadomić HMRC, jeśli opuszczasz Wielką Brytanię”.