Ryanair na torach. Podróż z Londynu do Szkocji za 30 funtów!

Bilety kolejowe w Wielkiej Brytanii nie należą do tanich, zwłaszcza jeśli chcemy przemieścić się między północą i południem kraju. Dzięki nowej linii kolejowej Lumo możliwa jest tania podróż pociągiem z Londynu do Szkocji.

Podróż z jednego końca Wysp na drugi często kosztuje więcej niż loty do Europy. Ma to jednak zmienić niedroga linia kolejowa Lumo. Osoby, którym zależy na wygodnym transporcie między Londynem i Glasgow, zapłacą za podróż 30 funtów.

Tania podróż pociągiem w Wielkiej Brytanii

Linie kolejowe Lumo nazwano „Ryanairem wśród pociągów”. Porównuje się je do niedrogich linii lotniczych nie tylko ze względu na tanie bilety, ale także limity bagażu i brak pierwszej klasy.

Przewoźnik kolejowy oferuje już bezpośrednie połączenie między Szkocją a Londynem. A bilety w jedną stronę kosztują zaledwie 30 funtów. Jeśli zarezerwujemy je z wyprzedzeniem. Natomiast z kartą kolejową może być jeszcze taniej.

Lumo obsługuje trzy pociągi dziennie w ciągu tygodnia – dwa w kierunku północnym i jeden w kierunku południowym – między stacjami King’s Cross i Glasgow Queen Street. A także jeden pociąg w każdą stronę w niedzielę.

Od 1 stycznia w niedziele pojawią się dwa dodatkowe pociągi, a w ciągu tygodnia dodatkowy pociąg na północ do Glasgow. Lumo podało, że bilety na podróże między King’s Cross a Glasgow będą zaczynać się od 33,10 funta.

Lumo, które już oferuje tańszą alternatywę dla rządowych usług LNER na East Coast Main Line, teraz konkuruje ze swoją spółką macierzystą First Group, rozszerzając swoją sieć na Glasgow. First Group jest udziałowcem Avanti West Coast, głównego operatora dalekobieżnego na West Coast Main Line do i z Euston.

Będzie odpowiedź drogiej konkurencji?

Do niedawna jedynym bezpośrednim połączeniem kolejowym między London King’s Cross a Glasgow była linia West Coast firmy Avanti. Niestety bilety nie są tanie. Poza szczytem za podróż w jedną stronę zapłacimy nawet 133 funty. Natomiast w godzinach szczytu cena może wzrosnąć nawet do 208 funtów.

Wejście na rynek przewoźnika Lumo oferującego konkurencyjne ceny biletów, może z czasem wiele zmienić w podejściu firmy Avanti i zmusić ją do obniżek.

Office of Rail and Road (ORR) zatwierdziło rozszerzenie istniejącej usługi transportowej Lumo. Dzięki czemu stacja Glasgow Queen Street zostanie dodana do trasy Londyn – Edynburg. Ponadto zielone światło uzyskano także dla innych tras firmy. Między innymi na połączenia do Hull i Newcastle.

Ekspansja Lumo jest szansą na bardziej zrównoważone możliwości podróżowania między Anglią i Szkocją. To także wpisuje się w apel Szkockiej Izby Handlowej (Scottish Chamber of Commerce) o partnerstwo, innowacyjność i rozwój.