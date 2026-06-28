Ryanair rozszerza rozkład lotów z brytyjskiego lotniska. Także do Polski

Dzięki temu, że Ryanair rozszerza w tym roku rozkład lotów z lotniska w Liverpoolu, Polacy będą mieć do wyboru więcej połączeń do Krakowa. Ale nie tylko…

Irlandzkie linie lotnicze postanowiły poszerzyć swój rozkład lotów z lotniska w Liverpoolu. Wśród destynacji, do których możemy liczyć na więcej połączeń, znalazł się między innymi Kraków.

- Advertisement -

Rozkład lotów w Ryanairze rozszerzony o Kraków

Ryanair oferuje tego lata więcej możliwości wakacyjnych wypadów z Liverpoolu do wspomnianego Krakowa, ale także do Madrytu, Rzymu, Mediolanu czy Porto. W przypadku uwielbianego przez turystów polskiego miasta, możemy liczyć na codzienne połączenia. Natomiast loty do Madrytu, Rzymu, Porto i Mediolanu dostępne są trzy razy w tygodniu.

Rozbudowa rozkładu lotów związana jest z zakupem przez Ryanaira szóstego samolotu, który ma bazę na lotnisku w Liverpoolu. Dzięki temu było możliwe dodanie 250 000 dodatkowych miejsc na lato 2026. Przekłada to się z kolei na 15-procentowy wzrost przepustowości.

Przypomnijmy, że podróż z lotniska w Liverpoolu do Krakowa trwa około 2 godzin i 45 minut. Ceny biletów w jedną stronę zaczynają się zazwyczaj od około 14,99 funtów.

Lotnisko im. Johna Lennona zadowolone z inwestycji

John Irving, dyrektor generalny lotniska im. Johna Lennona jest zadowolony z inwestycji irlandzkich linii w bazę w Liverpoolu. Zaznaczył, że decyzja ta odzwierciedla ciągły rozwój lotniska i jego długotrwałą współpracę z Ryanairem.

– Ta wiadomość podkreśla strategiczne znaczenie lotniska im. Johna Lennona w Liverpoolu dla regionu miejskiego oraz szerszego obszaru północno-zachodniej i północnej Walii. Wygeneruje to więcej miejsc pracy, więcej inwestycji i większy wybór dla podróżnych z regionu. A także dla osób z zagranicy odwiedzających region za pośrednictwem lotniska – dodał.

Dzięki szóstemu samolotowi Ryanaira bazującemu na Liverpool Airport, irlandzki przewoźnik był w stanie dodać też nowe trasy – do Marrakeszu, Tirany i Warszawy. A także wspomniane dodatkowe loty na 11 popularnych, istniejących trasach, czyli do Alicante, Barcelony, Faro, na Ibizę, do Krakowa, Kowna, Malagi, na Maltę, do Porto, Reus i Sofii.