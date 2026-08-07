Polacy w UK mogą stracić mieszkania socjalne. Konserwatyści chcą ograniczeń dla imigrantów

Partia Konserwatywna chce pozbawić imigrantów prawa do mieszkań socjalnych w Wielkiej Brytanii. Tak planuje zrobić, jeśli wygra wybory. Niestety odczują to również imigranci z UE, w tym Polacy.

Przez coraz bardziej skrajne antyimigracyjne poglądy Partia Konserwatywna chce sobie zjednać prawicowy elektorat, który ostatnio zasila swoim poparciem partię Nigela Farage’a. Tym razem torysi zabrali głos w sprawie mieszkań socjalnych dla obcokrajowców w Anglii.

Utrudniony dostęp do mieszkań socjalnych

Zgodnie z pomysłem Partii Konserwatywnej imigranci (także ci z UE) mieliby mieć utrudniony dostęp do mieszkań socjalnych. Torysi zapowiedzieli, że, gdy wygrają wybory, zniosą nowe umowy najmu dla wszystkich imigrantów. Ma to uwolnić około 228 144 mieszkań dla brytyjskich rodzin.

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Według konserwatystów Partia Pracy „straciła kontrolę nad imigracją”. I w rezultacie brytyjskie rodziny znalazły się na listach oczekujących na mieszkania socjalne.

Laburzyści odpierają jednak ten atak twierdząc, że taka polityka jest „niepoważną, niewykonalną propozycją, skopiowaną od Reform UK”. Ponadto w żaden sposób nie przyczyni się do rozwiązania kryzysu mieszkaniowego, który stworzyli sami torysi.

Zgodnie z propozycjami konserwatystów, nieuprawnieni najemcy mieliby obowiązek wyprowadzki z mieszkań w ciągu sześciu miesięcy. Każda osoba samotnie mieszkająca w mieszkaniu socjalnym, która nie jest obywatelem Wielkiej Brytanii, Irlandii ani UE, straciłaby swoje mieszkanie socjalne.

Przypomnijmy, że w czerwcu Nigel Farage zapowiedział, że, jeśli jego partia wygra wybory, nałoży na imigrantów obowiązek znalezienia prywatnego lokum w ciągu trzech miesięcy. W przeciwnym razie zostaną deportowani.

Na nowym pomyśle ucierpią imigranci z UE

Konserwatyści zapowiedzieli, że – zgodnie z ich planem – imigranci z UE posiadający status osoby osiedlonej nie zostaną eksmitowani. Jednak obywatele UE bez statusu nie będą mieli dostępu do mieszkań socjalnych.

Obcokrajowcy posiadający status osoby osiedlonej, status uchodźcy lub specjalne zabezpieczenia humanitarne mogą obecnie kwalifikować się do mieszkania socjalnego. Natomiast ubiegający się o azyl nie kwalifikują się do mieszkania socjalnego, chyba że w wyjątkowych okolicznościach, takich jak przemoc domowa.

Mieszkania socjalne, zazwyczaj zapewniane przez spółdzielnie mieszkaniowe lub lokalne rady, są zazwyczaj tańsze i bezpieczniejsze niż mieszkania wynajmowane prywatnie.

Za czasów poprzedniego rządu w 2024 roku, konserwatyści rozważali plany wprowadzenia wymogu, aby obcokrajowcy mieszkali w UK przez 10 lat przed uzyskaniem kwalifikacji do mieszkań socjalnych.

Według najnowszych danych rządowych, na liście oczekujących na mieszkania socjalne znajduje się 1,34 miliona gospodarstw domowych.