Ryanair uruchomi 25 kolejnych połączeń z Polski

Szykuje się ważna zmiana dla pasażerów korzystających z lotniska Warszawa-Modlin. Od lata 2026 roku wchodzi w życie nowa, sześcioletnia umowa pomiędzy portem lotniczym a przewoźnikiem Ryanair. Będą nowe połączenia lotnicze.

Liczba samolotów operujących z Modlina wzrośnie, co przełoży się na zwiększenie rocznej liczby pasażerów z 1,5 mln do 2,5 mln już wkrótce. Zgodnie z założeniami w 2027 roku lotnisko rozbuduje infrastrukturę gate’ów oraz stanowisk postojowych. Celem na 2030 rok jest obsługa ponad 5 mln pasażerów.

Podwojona flota Ryanaira wkrótce na lotnisku Warszawa-Modlin

Zgodnie z warunkami umowy port lotniczy Warszawa-Modlin zobowiązał się do rozbudowy terminala. Do 2027 roku powstaną cztery nowe stanowiska odpraw (łącznie będzie ich 8) oraz cztery nowe stanowiska postojowe dla samolotów, a to zwiększy ich całkowitą liczbę do 12.

W ramach 400 milionów dolarów, które zainwestuje Ryanair, flota bazujących tam samolotów typu Boeing 737 zwiększy się z czterech do ośmiu maszyn. To oznacza niemal dwukrotnie większą zdolność operacyjną już w pierwszym roku obowiązywania nowej umowy.

Aż 25 nowych połączeń lotniczych i dodatkowo kilkaset miejsc pracy

Rozbudowa działalności Ryanaira w Modlinie oznacza więcej lotów i konkretne zmiany dla pasażerów oraz rynku pracy. Przewoźnik zapowiedział uruchomienie 25 nowych tras z tego lotniska. Dzięki temu znacznie zwiększy się siatka połączeń dostępnych dla mieszkańców Mazowsza i całej Polski. Szczegółów na razie nie ujawniono.

Oprócz tego Ryanair planuje utworzyć ponad 200 nowych miejsc pracy. Będą to stanowiska dla pilotów, personelu pokładowego oraz inżynierów. Dodatkowo samo lotnisko Warszawa-Modlin planuje zatrudnić około 400 osób do obsługi pasażerów, pracy w handlu, ochronie i innych usługach związanych z rozwojem portu.

Co istotne, zarówno inwestycje linii lotniczej, jak i plany rozwoju samego lotniska wzajemnie się uzupełniają. Ponadto dzięki zwiększeniu zatrudnienia w różnych sektorach wzrośnie dostępność usług oraz komfort podróżnych.

Połączenie kolejowe pod sam terminal

Rozwój Modlina obejmuje także inwestycje w infrastrukturę transportową. Jak poinformował Jacek Kowalski, wiceprezes lotniska Warszawa-Modlin, do końca 2027 roku zostanie ukończone bezpośrednie połączenie kolejowe pod sam terminal.

To istotne udogodnienie dla pasażerów, które poprawi dostępność portu lotniczego, szczególnie dla osób podróżujących z Warszawy i okolic. Dzięki tej inwestycji dojazd do lotniska stanie się szybszy, wygodniejszy i bardziej konkurencyjny względem innych portów lotniczych w regionie.