Ryanair rozbudowuje siatkę połączeń między Wielką Brytanią i Polską
Ryanair rozbudowuje siatkę połączeń między Wielką Brytanią i Polską / fot. Shutterstock
2 min.czytania

Ryanair uruchomił dwa nowe połączenia z UK do Polski

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Irlandzkie linie rozbudowują swoją siatkę połączeń z Polską. Na początku grudnia uruchomiono nowe połączenia Ryanaira z Wielkiej Brytanii do Wrocławia. Ale nie tylko…

Na zimę 2025 Ryanair wprowadził nowe połączenia z Wysp do Polski i Austrii. Ponadto znacznie rozbudował przyszłoroczny rozkład lotów na lato.

Uruchomiono nowe połączenia Ryanaira z UK do Polski

Wśród nowych zimowych połączeń w tym roku znalazła się nowa trasa Ryanaira z Londynu Luton do Wrocławia. Pierwszy lot na tej trasie odbył się 5 grudnia. Tani przewoźnik będzie obsługiwał na niej cztery loty tygodniowo.

Jade Kirwan, dyrektor ds. komunikacji w Ryanairze powiedziała:

Z przyjemnością uruchamiamy pierwszy lot na naszej nowej trasie w zimowym rozkładzie z Londynu Luton do Wrocławia. Wystartował on w piątek 5 grudnia. Na pokładzie znalazło się wielu radosnych wczasowiczów, którzy udali się na zasłużony zimowy wypoczynek. Ta ekscytująca nowa trasa zimowa będzie obsługiwana cztery razy w tygodniu. Uzupełni i tak już bogaty zimowy rozkład lotów Ryanaira z Wielkiej Brytanii oferując jeszcze większy wybór w najniższych cenach.

Ponadto od tego samego weekendu Ryanair obsługuje także dwa połączenia tygodniowo na trasie Newcastle – Wrocław.

Podróżni szukający urokliwego miejsca na świąteczny urlop mogą także skorzystać z nowego połączenia z Birmingham do Salzburga. Tę nową trasę również uruchomiono w grudniu.

Nowa trasa z Luton do Wrocławia jest tak naprawdę kolejną, którą ogłosił tani przewoźnik z Wielkiej Brytanii do Polski na sezon zimowy. Wraz z ogłoszeniem zimowego rozkładu lotów w październiku Ryanair poinformował o utworzeniu nowej trasy z Edynburga do Rzeszowa. Podróżni w Szkocji mogą korzystać z dwóch lotów tygodniowo (w poniedziałki i piątki).

Ryanair uzupełnia swój zimowy rozkład lotów o dodatkowe trasy
Ryanair uzupełnia swój zimowy rozkład lotów o dodatkowe trasy, w tym do Polski / fot. Shutterstock

Ambitne plany rozwoju na lato 2026

Irlandzki przewoźnik nie ukrywa swoich ambitnych planów związanych z rozwojem w Wielkiej Brytanii i Polsce. Właśnie ogłosił inwestycję w wysokości 600 mln dolarów na lotnisku im. Johna Lennona w Liverpoolu. Dodał już szósty samolot bazujący latem 2026 w tym porcie. Pozwoli to zapewnić dodatkowe trzy trasy z Liverpoolu.

Ponadto Ryanair planuje dalszy rozwój w Polsce i tam również zainwestuje podobną kwotę. Do bazy w Gdańsku dodaje szósty samolot latem 2026 roku. Dzięki temu powstanie pięć nowych tras z Polski do Rzymu, Dubrownika, Tirany, Palermo i Bukaresztu.

