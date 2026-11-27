Ryanair zmienia po cichu zasady przydziału miejsc dla pasażerów, którzy nie dokonali wcześniejszej rezerwacji. Informacja o tym, gdzie będą siedzieć, jest teraz udostępniana dopiero na trzy godziny przed wylotem.

Linie lotnicze Ryanair wyjaśniły powody niedawnej zmiany w sposobie przydzielania miejsc pasażerom, którzy nie uiścili opłaty za rezerwację konkretnego fotela.

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Ryanair zmienia zasady przydziału miejsc

Linie lotnicze Ryanair zmieniły sposób przydzielania miejsc pasażerom, którzy nie wykupili usługi wyboru konkretnego fotela. Informacja o tym, gdzie dany pasażer będzie siedział, jest teraz udostępniana dopiero na trzy godziny przed wylotem. A nie, jak dotychczas, podczas odprawy online.

Zmiana ta weszła w życie pod koniec ubiegłego miesiąca bez większego rozgłosu. Choć wydaje się niepozorna, może skłonić część pasażerów do płacenia za wybór miejsca. Ponieważ do ostatniej chwili przed startem nie będą wiedzieli, gdzie będą siedzieć.

Dotychczas pasażerowie wybierający opcję bezpłatnego przydziału miejsca mieli możliwość późniejszego powrotu do aplikacji i wykupienia lepszego fotela, jeśli ten przydzielony losowo im nie odpowiadał.

Nowe zasady wywołały niezadowolenie wśród części podróżnych. W mediach społecznościowych pojawiły się liczne skargi osób przekonanych, że to kolejny przykład modyfikowania przez Ryanair regulaminu w celu zwiększenia zysków.

Opóźnione oświadczenie irlandzkich linii

W wydanym oświadczeniu Ryanair poinformował, że zmiana ta ma na celu zapewnienie większej ilości czasu osobom, które chcą samodzielnie wybrać preferowane miejsce.

„Latem otrzymaliśmy szereg skarg od pasażerów, którzy nie mogli zarezerwować wybranego przez siebie miejsca w dniu podróży. Gdyż zostało ono już wcześniej losowo przydzielone jako bezpłatne miejsce – nawet na 24 godziny przed wylotem” – przekazały linie.

„Pasażerowie, którzy decydują się na bezpłatne, losowo przydzielone miejsce, najwyraźniej nie przywiązują wagi do tego, gdzie usiądą. Ich cyfrowa karta pokładowa aktualizuje się automatycznie na trzy do czterech godzin przed wylotem. Czyli na długo przed przybyciem pasażera na lotnisko czy pod bramkę wejściową” – dodał przewoźnik.