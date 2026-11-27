Ministerstwo Pracy i Emerytur musiało pilnie wyłączyć niektóre usługi online. Jako przyczynę podaje atak cybernetyczny. Czy wpłynie to na wypłaty zasiłków?

Ministerstwo Pracy i Emerytur (DWP) poinformowało o wykryciu „incydentu cybernetycznego”. Dlatego „w ramach środków ostrożności wyłączyło niektóre usługi online”. Sugeruje to, że w sieci teleinformatycznej resortu zaobserwowano niepokojącą aktywność. BBC podaje, że możliwe, iż wykryto hakerów pobierających dane lub podejmujących inne niepokojące działania.

Atak cybernetyczny na system świadczeń

Dla zespołów ds. bezpieczeństwa wyłączenie usług ze względu na atak cybernetyczny jest zawsze trudną i radykalną decyzją. Często jest to jednak jedyny sposób, w jaki osoby reagujące na incydent mogą spowolnić atak.

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Wyłączenie usług to swoisty „ruch rozpaczy” – strategia stosowana również w przypadku innych incydentów cybernetycznych. Ma ona na celu odcięcie dostępu hakerom i powstrzymanie dalszej infiltracji systemu.

Odcięcie łączności z internetem pomaga również zabezpieczyć dowody, co może okazać się kluczowe, jeśli rzeczywiście doszło do złośliwego ataku.

Jednym z systemów internetowych, których dotyczy problem, jest Universal Credit.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić skalę zdarzenia. Przedstawiciele resortu nie są w stanie określić, kiedy systemy zostaną ponownie uruchomione.

Co z wypłatą zasiłków?

DWP zapewnia, że regularne wypłaty świadczeń i emerytur nie są zagrożone i będą realizowane w normalnym trybie. Osoby oczekujące dziś na przelewy otrzymają je zgodnie z planem.

Zakłócenia dotyczą m.in. usług online dla emerytów, systemu obsługi wniosków o Universal Credit oraz świadczenie PIP (Personal Independence Payment). A także systemu „Tell Us Once”, służącego do powiadamiania urzędów o zgonie danej osoby.

DWP wydało oświadczenie: „Ściśle współpracujemy z Narodowym Centrum Cyberbezpieczeństwa (National Cyber Security Centre) oraz Rządowym Centrum Koordynacji Cyberbezpieczeństwa (Government Cyber Coordination Centre), aby zbadać sprawę, jak najszybciej przywrócić działanie usług i ograniczyć wszelkie zakłócenia.

Standardowe wypłaty świadczeń i emerytur nie są zagrożone i zostaną zrealizowane w normalnym trybie. Jeśli potrzebna usługa internetowa jest niedostępna, prosimy spróbować ponownie później. Przypominamy, że nigdy nie będziemy wysyłać wiadomości z prośbą o podanie danych bankowych ani o klikanie w zawarte w nich linki.”