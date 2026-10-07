Sainsbury’s i Argos zatrudnią ponad 17 tysięcy osób na święta. Jak aplikować?

Sainsbury’s i Argos ogłosiły utworzenie 17 500 tymczasowych stanowisk na okres świąteczny w całej Wielkiej Brytanii. Praca tymczasowa przed świętami to dobra opcja dla osób szukających dodatkowego zarobku przed Bożym Narodzeniem. Stawki sięgają nawet 16 funtów za godzinę.

Gdzie dokładnie można się zatrudnić?

Oferty pracy obejmują supermarkety i sklepy convenience Sainsbury’s, magazyny i sklepy Argos. Ponadto część stanowisk to praca związana z realizacją zamówień online. A tych przed świętami jest bardzo dużo. Sklepy poszukują także kierowców dostaw. Praca jest dostępna na terenie całej Wielkiej Brytanii.

Ile można zarobić?

Stawki różnią się w zależności od roli i lokalizacji:

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Praca w sklepie: 13,23–14,54 GBP za godzinę

Kierowca dostawczy dla Argos: 14,23–15,54 GBP za godzinę

Kierowca dostawczy dla Sainsbury’s: 14,73–16,04 GBP za godzinę

Różnice w stawkach wynikają z odmiennych obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz lokalnych warunków rynkowych.

Jaka zniżka pracownicza przysługuje sezonowym pracownikom?

To jeden z ciekawych dodatków w tej pracy. Pracownicy sezonowi otrzymują bezlimitową zniżkę pracowniczą w wysokości 10% w sklepach Sainsbury’s i Argos. W przypadku Sainsbury’s zniżka rośnie do 15% w każdy piątek i sobotę. Dodatkowo pracownicy sezonowi w supermarkecie dostają darmowe posiłki w trakcie zmian.

Na jak długo są umowy na prace tymczasową?

Pracownicy świąteczni są zatrudniani na umowy na czas określony, trwające od 4 do 12 tygodni.

Jakie są wymagania?

Do większości stanowisk trzeba mieć ukończone 18 lat oraz posiadać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii (Right to Work). Kierowcy dostawczy muszą dodatkowo posiadać pełne brytyjskie prawo jazdy, ważne nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy, oraz przejść internetową ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdu jako część procesu rekrutacji.

Czy praca jest fizyczna?

Tak, na obu rodzajach stanowisk może być wymagane przenoszenie ciężkich przedmiotów — kierowcy dostawczy muszą być w stanie podnosić pojemniki o wadze do 15 kg. Poza realizacją dostaw, pracownicy mogą też być kierowani do pomocy w innych obszarach sklepu, w zależności od potrzeb.

Jak aplikować?

Zainteresowani powinni odwiedzić stronę z ofertami świątecznej pracy Sainsbury’s (Sainsbury’s Christmas Job Opportunities) lub skontaktować się bezpośrednio z lokalnym sklepem. Ogłoszenia mają się pojawić także w lokalnych sklepach.

Co mówi firma o rekrutacji?

Tracey Clements, dyrektorka ds. sprzedaży detalicznej, logistyki i łańcucha dostaw w Sainsbury’s, podkreśliła, że święta to szczególny czas zarówno dla klientów, jak i pracowników, a zespół sezonowy odgrywa kluczową rolę w jego organizacji. Dodała, że firma cieszy się na przyjęcie tysięcy nowych pracowników, którzy pomogą zapewnić klientom dobre jedzenie, obsługę i wartość — niezależnie od tego, czy dołączają po raz pierwszy, czy wracają na kolejne święta.

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