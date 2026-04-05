Masowy pozew w Holandii. Polacy mogą odzyskać pieniądze

Ponad milion pracowników tymczasowych w Holandii, wśród których jest także wielu Polaków, może odzyskać zaległości w wypłacie wynagrodzeń. Przeciwko agencjom pracy tymczasowej złożono właśnie pozew zbiorowy domagając się odszkodowań.

Agencje pracy tymczasowej oszukiwały pracowników, w tym także Polaków

Okazuje się, że pracownicy tymczasowi w Holandii zatrudniani przez agencje pracy otrzymywali przez lata zaniżone wynagrodzenia. Stanowi to naruszenie prawa UE, dlatego teraz na tej podstawie mogą domagać się odszkodowań.

Wśród poszkodowanych jest wielu imigrantów z Europy Wschodniej, w tym także Polaków. Działacze związkowi ostrzegają, że przez nieznajomość swoich praw, część z nich może nie ubiegać się o odszkodowanie.

Fundacja Fair Work przygotowuje pozew zbiorowy przeciwko 20 największym agencjom pracy tymczasowej w Holandii. Twierdzi, że sprawa obejmuje lata, w których zaniżano pracownikom wynagrodzenia w takich sektorach jak przetwórstwo spożywcze, logistyka czy ogrodnictwo.

– Jeśli założymy, że średnio 300 000 pracowników tymczasowych pracuje w Holandii każdego dnia, straty szybko sięgają dziesiątek miliardów – powiedział Egbert Jan van Bel, prezes Fair Work Foundation.

Okazuje się, że agencje zatrudnienia często potrącają zawyżone koszty podróży i zakwaterowania. Natomiast strach i nieznajomość przepisów powstrzymują wielu pracowników przed sprzeciwem.

Seria spraw sądowych w Europie

Zarówno w Holandii jak i innych państwach europejskich doszło do wielu orzeczeń sądowych na korzyść pracowników tymczasowych. Aktywiści związkowi i prawnicy twierdzą, że słabe układy zbiorowe pracy w Holandii nie były zgodne z dyrektywą UE z 2008 roku.

W roku 2022 natomiast Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że pracownicy tymczasowi mają prawo do równego traktowania z pracownikami zatrudnionymi na stałe na mocy prawa UE. I to niezależnie od różnic w układach zbiorowych pracy.

Z kolei orzeczenie holenderskiego Sądu Najwyższego z 2024 roku w sprawie pełnego zakresu wynagrodzeń pracowników tymczasowych dodatkowo wzmocniło tę zasadę. I pomogło w otwarciu drogi do nowego porozumienia w tym roku, mającego na celu poprawę ogólnego pakietu wynagrodzeń.

Stwierdzono, że średnia luka płacowa między pracownikami tymczasowymi a pracownikami zatrudnionymi na stałe na porównywalnych stanowiskach wynosiła 13,8 proc.

Pracownicy tymczasowi mogą nie wiedzieć o sprawie

Niestety wielu pracowników tymczasowych – w tym także Polaków – nie wie, że przysługują im zaległe wynagrodzenia. Nie wiedzą także nic o sprawie dotyczącej pozwu zbiorowego.

Według oficjalnych danych z 2024 roku ponad połowa z 407 000 pracowników agencji w Holandii urodziła się poza granicami kraju, a większość pochodziła z Polski.

Działacz związkowy Aleksander van der Schott, który pomaga migrantom zrozumieć ich prawa za pośrednictwem swojej organizacji Explify, powiedział, że wielu pracowników ma trudności nawet z podstawową wiedzą prawną.

Jak dotąd reakcja na ewentualne masowe roszczenia wydaje się odzwierciedlać ten problem. Portal Follow the Money poinformował, że do końca marca Fundacja Fair Work otrzymała ponad 10 000 odpowiedzi. Jednak tylko setki pochodziły od imigrantów.