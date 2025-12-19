Kolacja świąteczna w konkurencyjnych cenach w supermarketach
Kolacja świąteczna w konkurencyjnych cenach w supermarketach / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
3 min.czytania

Świąteczna kolacja za 1,59 funta w Tesco. Ile kosztuje w Lidlu, Aldi i Asda?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Supermarkety w Wielkiej Brytanii konkurują ze sobą pod kątem najtańszych zakupów świątecznych. Tesco zaczęło promocję, w której możemy kupić świąteczną kolację za 1,59 funta. Jednak tylko pod pewnym warunkiem. Przedstawiamy podrównanie kosztów w Lidlu, Aldi, Sainsbury’s i Asda.

Do Świąt Bożego Narodzenia pozostał niecały tydzień, co oznacza że mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczynają robić zakupy na dni wolne i przede wszystkim świąteczną kolację. Z okazji tej korzystają supermarkety, które różnymi sposobami próbują przyciągnąć do siebie klientów.

Świąteczna kolacja – najlepsze oferty supermarketów

Nadal trwa kryzys związany z kosztami utrzymania, co obciąża portfele mieszkańców Wysp. Dlatego też wiele osób nie ukrywa, że będzie w tym roku szukać przyjaznych opcji dla budżetu. Kilka dużych supermarketów już rozpoczęło specjalne promocje. Oto, co przygotowały dla konsumentów największe sieci.

Świąteczna kolacja w Tesco za 1,59 funta

Jedną z najbardziej zaskakujących ofert jest promocja w Tesco. Supermarket od 19 grudnia sprzedaje świąteczną kolację za 1,59 funta na osobę za sprawą karty Clubcard. Za wyżywienie sześciu osób trzeba będzie zapłacić 10 funtów. Sieć twierdzi, że w promocyjnym zestawie znajduje się 3-kg indyka (za 7,50 funta), 15 puddingów Yorkshire Tesco za 40 pensów i granulowany sos do kurczaka za 65 pensów.

Ponadto do zestawu dołączono farsz z szałwii i cebuli za 40 pensów. A także cztery rodzaje warzyw – marchewkę, ziemniaki, kiełki i pasternak.

Warto jednak zaznaczyć, że dla osób, które nie posiadają Clubcard koszt jest większy. Średnia korona indyka kosztuje około 19,50 funta. A szacowany całkowity koszt świątecznego obiadu w Tesco to 26,66 funta.

Propozycja świąteczna Sainsbury’s

Świąteczny obiad w Sainsbury’s jest nieco droższy, a koszt indyka to około 21 funtów. Przy czym ziemniaki i marchewki kosztują 58 pensów, a pasternak około 60 pensów. Granulat sosu pieczeniowego jest nieco droższy niż u konkurencji i kosztuje około 84 pensów.

Indyk w cieście francuskim to jedna z droższych pozycji w Sainsbury’s. Kosztuje około 3,25 funta. Natomiast sos żurawinowy kosztuje 84 pensy, a brukselka około 1,00 funta. Szacowana całkowita cena świątecznego obiadu w Sainsbury’s to 28,92 funta.

Zaczyna się gorączka świąteczna w brytyjskich supermarketach
Zaczyna się gorączka świąteczna w brytyjskich supermarketach / fot. Shutterstock

Koszt świątecznej kolacji w Asda

Asda także oferuje jednego z najtańszych indyków wśród czterech największych supermarketów, za około 16 funtów. Ziemniaki i marchew kosztują około 60 pensów, a pasternak około 63 pensów. Granulat sosu pieczeniowego oferowany jest w cenie około 1 funta.

Indyk w cieście francuskim kosztuje około 2,41 funta, a sos żurawinowy – 1 funt. Brukselka – około 1 funt za opakowanie. Szacunkowy całkowity koszt świątecznej kolacji w Asda to 24,64 funta.

Zakupy świąteczne w Aldi

Aldi także oferuje jedne z najniższych cen świątecznych produktów spożywczych. Korona z indyka kosztuje około 15,49 funta. Za ziemniaki i marchew zapłacimy około 59 pensów, a za pasternak około 62 pensów. Granulat sosu kosztuje 59 pensów. Pieczarki w cieście francuskim to jeden z najtańszych produktów w cenie 1,99 funta, sos żurawinowy kosztuje 59 pensów, a brukselka około 78 pensów.

Szacowany całkowity koszt świątecznego obiadu w Aldi to 21,87 funta.

Lidl mierzy się z konkurencją

Lidl dorównuje ceną Aldi. W tym supermarkecie korona z indyka również kosztuje około 15,49 funta. Ziemniaki i marchew to wydatek rzędu około 60 pensów, a pasternak około 61 pensów. Granulat sosu kosztuje 61 pensów. Pieczarki w cieście francuskim kosztują 1,99 funta, sos żurawinowy 61 pensów, a brukselka około 85 pensów.

Szacunkowy całkowity koszt świątecznej kolacji w Lidlu to 22,11 funta.

Oczywiście ceny mogą się wahać w okresie przedświątecznym ze względu na promocje, oferty kart lojalnościowych i różnice regionalne.

Klienci wybierający produkty premium lub większe opakowania muszą liczyć się z wyższymi kosztami. Natomiast podstawowe produkty marek własnych pozostają najtańszym sposobem na tradycyjną świąteczną kolację.

