Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Poglądy, sondaże i partie

Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Holandia przygotowuje się do wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 29 października 2025 roku, które stały się koniecznością po kryzysie rządowym wywołanym przez wycofanie poparcia przez partię PVV Geerta Wildersa.

Nadchodzące głosowanie może mieć istotne znaczenie dla Polaków mieszkających w Holandii, zarówno tych pracujących na stałe, jak i osób planujących podjąć pracę tymczasową. Przodujące w sondażach PVV deklaruje bowiem zacieśnienie kontroli dla osób chcących pracować w Holandii, także tymczasowo. Zmiany mają objąć również osoby z UE, zatem w praktyce również Polaków.

Główne partie i ich stanowiska wobec imigrantów

PVV (Partia Wolności Wildersa): Skrajna prawica, która opowiada się za ograniczeniem imigracji, w szczególności azylowej, oraz za zaostrzeniem przepisów dotyczących pracy tymczasowej dla obcokrajowców. Dla Polaków pracujących tymczasowo w Holandii mogą to być najtrudniejsze wybory. PVV planuje wprowadzenie bardziej restrykcyjnych wymogów administracyjnych. Dlatego ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych dla nowych imigrantów.

- Advertisement -

VVD (Partia Wolności i Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji): Centroprawicowa partia, przesunięta w ostatnich latach w kierunku prawa, opowiada się za bardziej restrykcyjnymi zasadami imigracyjnymi. Choć w praktyce główny nacisk kładzie na stabilizację rynku pracy i ograniczenie socjalnych przywilejów dla nowych imigrantów. Polacy posiadający pozwolenia na pracę czy kontrakty tymczasowe mogą nie odczuć gwałtownych zmian, ale biurokracja może się nieco zwiększyć.

GroenLinks-PvdA: Lewicowa partia, przyjazna imigrantom i wspierająca polityki prorozwojowe w zakresie zatrudnienia, zdrowia i integracji. Postuluje wsparcie dla pracowników tymczasowych, poprawę warunków mieszkaniowych oraz rozwój usług publicznych dla imigrantów.

CDA (Chrześcijańsko-Demokratyczna Partia): Umiarkowana prawica, opowiadająca się za stabilnością i kontrolą imigracji z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy. To może zapewnić pewne bezpieczeństwo Polakom legalnie zatrudnionym w Holandii.

Czy imigrantom, w tym Polakom w Holandii będzie trudniej? Opieka zdrowotna i dostęp do usług medycznych

Kwestia zdrowia publicznego stała się jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów kampanii. Różnice między partiami obejmują zakres finansowania opieki zdrowotnej, własny udział pacjenta oraz dostęp do nowych terapii:

GroenLinks-PvdA planuje zwiększyć budżet na opiekę zdrowotną. Dlatego proponuje obniżenie własnego udziału pacjentów do 170 euro rocznie. Planują przywrócić leczenie dentystyczne i antykoncepcję do podstawowego pakietu. W praktyce oznacza to lepszy dostęp do opieki dla Polaków pracujących w Holandii, również tych tymczasowo zatrudnionych, którzy płacą składki zdrowotne.

PVV chce zniesienia własnego udziału pacjentów (385 euro) i zamrożenia składek ubezpieczeniowych. Postuluje również utrzymania lokalnych szpitali. Plan ten może sprzyjać starszym Polakom lub rodzinom planującym dłuższy pobyt w Holandii.

D66 stawia na wsparcie pracowników ochrony zdrowia, produkcję leków w Europie i utrzymanie własnego udziału pacjentów na poziomie 385 euro. Wprowadza też ochronę prawną dla aborcji i eutanazji.

JA21 chce zamrozić budżet zdrowotny i zwiększyć własny udział pacjentów do 440 euro, co może utrudnić dostęp do droższych procedur dla osób z ograniczonym budżetem, w tym Polaków zarabiających mniej.

CDA i VVD stawiają na prewencję, kontrolę kosztów i ograniczenie biurokracji, co może poprawić efektywność systemu, ale nie wpłynie bezpośrednio na poprawę dostępności nowych świadczeń.

Dla Polaków pracujących w Holandii dostęp do opieki zdrowotnej jest kluczowy. Zwłaszcza przy pracy tymczasowej, gdzie koszty leczenia mogą być problematyczne. Zmiany w polityce zdrowotnej i wysokości własnego udziału pacjenta mogą znacząco wpłynąć na codzienne życie i budżet imigrantów.

Rynek pracy i sytuacja imigrantów

Dla Polaków chcących podjąć pracę w Holandii kluczowe są regulacje dotyczące pracy tymczasowej, legalnego zatrudnienia i ubezpieczeń:

PVV: Ograniczenia w pracy tymczasowej i bardziej restrykcyjne przepisy administracyjne. Polacy mogą odczuć większą biurokrację i trudniejsze procedury legalizacji pracy.

VVD i CDA: Utrzymanie stabilnych zasad zatrudnienia i kontrola rynku pracy, przy zachowaniu możliwości podjęcia pracy tymczasowej.

GroenLinks-PvdA i D66: Poprawa praw pracowniczych, wsparcie dla legalnych imigrantów, lepsze warunki socjalne i zdrowotne.

To oznacza, że wybór partii rządzącej może bezpośrednio wpłynąć na to, jak łatwo Polacy znajdą pracę tymczasową. Jakie będą mieli prawa i jakie wsparcie otrzymają w Holandii.

Opinie społeczne i reakcje Polaków

Polacy mieszkający w Holandii śledzą wybory z dużym zainteresowaniem. Wynik wyborów może zmienić codzienne życie. Od dostępu do opieki zdrowotnej, przez wsparcie socjalne, po możliwości pracy tymczasowej.

Niektórzy obawiają się, że zwycięstwo PVV może wprowadzić utrudnienia w zatrudnieniu, większą biurokrację i ograniczenia socjalne. Z kolei wyborcy przywiązani do lewicowych programów zdrowotnych i proimigracyjnych liczą na zwiększone wsparcie i łatwiejszy dostęp do usług publicznych.

W rozmowach wśród Polonii pojawiają się pytania: Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej? Wielu wskazuje, że wszystko zależy od koalicji rządzącej.Holandia rzadko funkcjonuje w systemie jednopartyjnym. Natomiast decyzje w parlamencie wymagają kompromisów między ugrupowaniami o różnych poglądach.

Czy po wyborach Polakom w Holandii będzie trudniej?

Wybory w Holandii 2025 będą miały istotny wpływ na Polaków mieszkających w kraju, szczególnie w zakresie:

Opieki zdrowotnej – dostępność, koszty własnego udziału, nowe terapie.

Rynek pracy – prawa pracowników tymczasowych, biurokracja, regulacje imigracyjne.

Wsparcia społecznego – programy dla rodzin, seniorów i opiekunów.

Propozycje wyborcze PVV, VVD, GroenLinks-PvdA, D66, JA21 i CDA pokazują wyraźny rozdźwięk między restrykcyjnymi a proimigracyjnymi stanowiskami. W rezultacie, Polacy w Holandii powinni bacznie śledzić kampanię, analizować programy partii i przygotować się na ewentualne zmiany w przepisach dotyczących pracy i opieki zdrowotnej.