W piątek wieczorem samolot LOT-u zderzył się z ptakami
Samolot LOT-u lecący z Amsterdamu do Warszawy zderzył się z ptakami

Paulina Markowska

Samolot LOT-u zderzył się z ptakami w czasie podróży z Amsterdamu do Warszawy. Pilot musiał zawrócić maszynę do Holandii. Do wypadku doszło w piątek 12 września o godzinie 21.45.

Rzecznik prasowy PLL LOT, Krzysztof Moczulski potwierdził informację, którą redakcja TVN24 otrzymała od czytelników o tym, że samolot LOT-u zderzył się z ptakami. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w momencie, gdy maszyna znajdowała się jeszcze nad terytorium Holandii.

W czasie podróży do Warszawy samolot LOT-u zderzył się z ptakami

Do zderzenia Boeinga 737 MAX 8 PLL LOT z ptakami doszło kilka minut po godzinie 20. Gdy maszyna znajdowała się na wysokości miejscowości Enschede. Jak poinformował Krzysztof Moczulski:

Ze względu na zderzenie z ptakami samolot Polskich Linii Lotniczych z Amsterdamu do Warszawy zawrócił na lotnisko w Amsterdamie.

Dodał także:

W wyniku konieczności dokonania inspekcji przez mechanika w dniu jutrzejszym rejs do Warszawy został odwołany.

Niestety pasażerowie muszą poczekać na następne loty, które będą dla nich dostępne. Przewoźnik próbuje także zapewnić alternatywne połączenia dla podróżnych.

Wypadek w czasie lotu z Amsterdamu do Warszawy

Zderzeń z ptakami można uniknąć?

Do zderzeń samolotów z ptakami dochodzi niestety coraz częściej ze względu na coraz większą liczbę lotów. Aby uniknąć takich wypadków pilotom zaleca się stosowanie do paru istotnych rad.

Ze względu na fakt, że większość ptaków lata na wysokości poniżej 10 000 ft AGL, warto latać na jak najwyższych możliwych wysokościach. Ponadto zaleca się unikania przelotów nad miejscami większej koncentracji ptaków. Są to zazwyczaj obszary chronione, czy wybrzeża. Bardzo często są to również linie brzegowe i półwyspy.

Eksperci ostrzegają także, że ryzyko zderzeń z ptakami jest największe w czasie migracji ptaków, czyli w okresie wiosennym lub jesiennym.

Jak podaje Amerykańska Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – do aż 90 proc. zderzeń z ptakami dochodzi w pobliżu lotnisk. Najczęściej wtedy, gdy samoloty startują lub lądują, znacznie rzadziej, gdy znajdują się na stałej wysokości przelotowej.

Ponadto najwięcej zderzeń samolotów z ptakami ma miejsce wcześnie rano lub o zachodzie słońca. Wtedy właśnie ptaki są najbardziej aktywne.

Wypadki takie mogą uszkodzić silnik maszyny, co z kolei wiąże się z niebezpieczeństwem dla pasażerów i koniecznością przeprowadzenia lądowania awaryjnego.

