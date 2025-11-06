Skargi na opóźnienia lotów miałyby być wysyłane do minister transportu
Wyślij skargę na spóźniony lot do ministra transportu

Paulina Markowska
Ryanair apeluje do pasażerów w Europie, aby wszelkie skargi na opóźnienia lotów wysyłali do ministerstw transportu odpowiednich krajów. Zdaniem przewoźnika sytuacja nadal jest tragiczna, a opóźnione loty rujnują podróże setkom osób dziennie. 

Ryanair uruchomił stronę internetową o nazwie Air Traffic Control Ruined Your Flight (Kontrola ruchu lotniczego zrujnowała twój lot). A na niej umieścił adresy e-mail ministrów ds. transportu. Przewoźnik zachęca pasażerów, aby wysyłali skargi na opóźnienia lotów z powodu kontroli ruchu lotniczego (ATC). W ten sposób dotrą one bezpośrednio do właściwych osób, które zdaniem przewoźnika odpowiadają za chaos na lotniskach.

Ryanair płaci pasażerom za spóźnienia z nie swojej winy

Linia lotnicza musi płacić odszkodowania każdemu pasażerowi na pokładzie, jeśli lot spełnia te warunki. Nic dziwnego, że przewoźnik walczy o poprawę kontroli ruchu lotniczego, bo to braki kadrowe i złe zarządzanie powodują najwięcej spóźnień na europejskich trasach.

Każdy kto leciał kiedykolwiek Ryanairem wie, że personel pokładowy robi wszystko, aby wystartować na czas. Sprawnie i szybko wpuszcza do samolotu oraz przygotowuje kabinę do startu. Linia lotnicza jest więc niejako karana za nie swoje błędy.

Co więcej i tak nie wszyscy pasażerowie składają wnioski o odszkodowanie, bo nie wiedzą,  że należy im się od 250 do 600 euro za spóźniony lot.

Skargi na opóźnienia lotów do ministerstw

ATC jest usługą świadczoną przez kontrolerów naziemnych, którzy kierują samolotami tak, aby dbać o bezpieczeństwo i efektywność. Niestety około 5782 loty Ryanaira były opóźnione od początku roku do 1 września z powodu brytyjskiej firmy świadczącej usługi z zakresu kontroli ruchu lotniczego – NATS.

Ryanair stwierdził, że NATS jest „źle zarządzane” i cierpi na braki kadrowe. Zaapelował zatem do minister transportu o naprawienie brytyjskiej kontroli ruchu lotniczego.

Okazuje się bowiem, że rząd ma największy udział w tej spółce publiczno-prywatnej. Wynosi on 49 proc., dlatego też ma wpływ na jej działanie.

Jade Kirwan, która jest dyrektorem ds. komunikacji w Ryanairze powiedziała:

Niedopuszczalne jest, aby nieudolne zarządzanie kontrolą ruchu lotniczego i niedobory kadrowe w NATS nadal powodowały zakłócenia w lotach i przewozach pasażerów do Wielkiej Brytanii. Już w tym roku ponad milion pasażerów Ryanaira, z których wielu podróżowało na wakacje z rodzinami, ucierpiało z powodu niepotrzebnych i możliwych do uniknięcia opóźnień w kontroli ruchu lotniczego. Wszystko dlatego, że minister Alexander nie podjęła działań w celu zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników brytyjskiej kontroli ruchu lotniczego.

Konieczne jest podjęcie odpowiednich działań nie tylko w UK

Uciążliwe spóźnienia i odwołania lotów tyczą całej Europy. Na stronie Ryanaira znajdziemy adresy mailowe odpowiednich ministrów. Przewoźnik zachęca pasażerów Ryanaira do odwiedzenia strony internetowej Air Traffic Control Ruined Your Flight i zaapelowania o pilne działania. Tylko wtedy może uda się pokazać, jak bardzo konieczna jest naprawa krajowych usług kontroli ruchu lotniczego.

Lista adresów mailowych ministrów odpowiedzialnych za transport. Zdaniem Ryanaira tylko masowe skargi pasażerów zmienią trudną sytuację na lotniskach, opóźnienia i brak bezpieczeństwa.
Ponadto na stronie zamieszczono sfingowany filmik, na którym przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen uderza pasażera w twarz. Gdyż Ryanair oskarżył też przewodniczącą Komisji Europejskiej o brak odpowiednich działań w celu naprawy usług kontroli ruchu lotniczego (ATC).

