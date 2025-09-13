Nowe wymogi dla budownictwa mają uwzględniać dobrostan zwierząt
Nowe wymogi dla budownictwa mają uwzględniać dobrostan zwierząt
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Nowe wymogi budowlane – autostrady dla jeży i cegły gniazdowe dla ptaków

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Izba Lordów poprawia właśnie projekt ustawy planistycznej, która uwzględnia nowe wymogi budowlane w Wielkiej Brytanii. Znajdą się wśród nich między innymi autostrady dla jeży i inne sposoby ochrony dzikich zwierząt.

Już wkrótce autostrady dla jeży, szybkie cegły gniazdowe i szkło bezpieczne dla ptaków mogą stać się wymogiem dla wszystkich nowych budynków w Wielkiej Brytanii. Właśnie członkowie Izby Lordów forsują poprawki do rządowej ustawy o planowaniu przestrzennym.

Nowe wymogi budowlane w UK uwzględniające ochronę dzikich zwierząt

Ministrowie do tej pory starali się uniknąć obciążania deweloperów przepisami dotyczącymi ochrony przyrody. Jednak ze względu na fakt, że to nowe budownictwo stanowi duże zagrożenie dla przetrwania wielu gatunków dzikich zwierząt, zmiany okazały się konieczne.

Poprawki Izby Lordów, czyli nowe wymogi budowlane dotyczą także przepisów dotyczących obowiązkowych budek lęgowych. W ten sposób nowe budynki będą musiały mieć projekt i architekturę przyjazną dla dzikich zwierząt.

Wiele gatunków ptaków jest zagrożonych przez utratę miejsc lęgowych
Wiele gatunków ptaków jest zagrożonych przez utratę miejsc lęgowych / fot. Shutterstock

Poprawki te będą następnie przedmiotem debaty w parlamencie. A członkowie Izby Lordów zwrócili się do ministrów z prośbą o ich przyjęcie. Mają one złagodzić szkody wyrządzone przyrodzie przez nowe inwestycje związane z budownictwem.

Niedrogie środki ratujące życie

Każdego roku w Wielkiej Brytanii ginie – często powoli i boleśnie – 30 milionów ptaków, które wlatują w okna. Liczbę tę można zmniejszyć o 90 proc. przez wprowadzenie obowiązku stosowania szkła bezpiecznego dla ptaków. Zwłaszcza, że Wyspy są liderem w jego produkcji.

Alexandra Freeman, członkini Izby Lordów, która zgłosiła poprawkę dotyczącą szkła bezpiecznego dla ptaków, powiedziała:

Ptaki nie widzą szkła i myślą, że mogą przez nie przelecieć. Ale szkło bezpieczne dla ptaków, wykorzystujące powłoki ultrafioletowe i proste modyfikacje w projektowaniu budynków, może zmniejszyć ryzyko kolizji o ponad 90 proc. I to przy bardzo niskich kosztach.

Kolejnym środkiem, także niedrogim, który pomógłby w ratowaniu życia zwierząt, jest wymóg budowy autostrad dla jeży. Są to małe otwory wycinane na poziomie gruntu w ogrodzeniach lub murach. Dzięki nim jeże mogą swobodnie przemieszczać się między ogrodami i terenami zielonymi w poszukiwaniu pożywienia i partnerów.

Przykład tzw. autostrady dla jeży, które mogą się swobodnie przemieszczać między ogrodami
Przykład tzw. autostrady dla jeży, które mogą się swobodnie przemieszczać między ogrodami / fot. Shutterstock

Wcześniej dobrostan zwierząt ignorowano

Rządowa komisja ds. wrażliwości zwierząt (animal sentience committee) krytykowała wcześniejszy projekt ustawy za ignorowanie dobrostanu zwierząt w pracach budowlanych i projektowaniu.

Ostrzegała, że plany te oznaczają, iż ptaki, zające, króliki, norniki i jeże mogą zostać zabite przez maszyny. Jak również zagłodzone z powodu utraty źródeł pożywienia lub zniszczone przez budowę nowych domów.

Ochrona przyrody niestety nie idzie w parze z planami rządu… Kanclerz Rachel Reeves i premier Keir Starmer narzekali wcześniej, że ochrona dzikich zwierząt utrudnia budowę domów i wzrost gospodarczy.

