Komu służby graniczne mogą anulować pre-settled status. Czy mogą także cofnąć setlled-status?

W ubiegłym roku pracownicy służb granicznych otrzymali uprawnienia do tego, aby anulować pre-settled status tych obywateli UE, którzy nie spełniają konkretnych wymogów. W wyjątkowych sytuacjach mogą także anulować settled- status. Dotyczy to także imigrantów, którzy skorzystali z prawa łączenia rodzin.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami obywatele UE i członkowie ich rodzin posiadający pre-settled status muszą przebywać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej sześć miesięcy w roku. Jeśli złamią tę zasadę, mogą stracić status i prawo do legalnego pobytu na Wyspach.

Wielka Brytania przyznała w zeszłym roku funkcjonariuszom straży granicznej uprawnienia do anulowania pre-settled status obywateli UE i członków ich rodzin. Mogą to zrobić, jeśli uznają, że złamali obowiązujące ich przepisy.

Obecnie funkcjonariusze straży granicznej mogą unieważnić status, jeśli ktoś nie spełnia obowiązujących go zasad. Zmiany związane z EU Settlement Scheme wprowadzono 15 lipca 2024 roku. Dlatego obecnie imigranci posiadający pre-settled status podlegają rygorystycznej kontroli.

Strach obywateli UE podróżujących do Wielkiej Brytanii

Obywatele krajów UE, w tym Polacy, wjeżdżając na teren Wielkiej Brytanii muszą posiadać settled status, pre-settled status albo wizę pracowniczą. W innym przypadku otrzymają pozwolenie na pobyt turystyczny.

Wiele osób posiadających szczególnie pre-settled status obawia się tego, że zostanie on zakwestionowany podczas kontroli granicznej. Utrata pre-settled status oznacza brak możliwości mieszkania w Wielkiej Brytanii.

Komu służba graniczna może anulować pre-settled status?

W przypadku Polaków, służba graniczna może anulować pre-settled status praktycznie tylko w jednym przypadku – gdy nie spełnia się wymogów ciągłości pobytu.

To właśnie tego obawiają się Polacy, którzy przebywają zarówno w UK, jak i w Polsce.

Jeśli osoba posiadająca status pre-settled nie utrzymała ciągłości pobytu w Wielkiej Brytanii, tj. nie przebywała tam przez co najmniej sześć miesięcy w każdym 12-miesięcznym okresie, jej status może zostać anulowany.

Jak liczone jest 6 miesięcy pobytu na potrzeby pre-settled status?

Musisz spędzić co najmniej 6 miesięcy w Wielkiej Brytanii w każdym 12-miesięcznym okresie od momentu przyznania statusu. Okres 12 miesięcy nie odnosi się do roku kalendarzowego, ale do dowolnych kolejnych 12 miesięcy. 6 miesięcy oznacza 180 dni, ale nie muszą być ciągłe. Możesz opuszczać Wielką Brytanię, ale nie dłużej niż 180 dni w dowolnym 12-miesięcznym okresie.

Pobyt w UK jest liczony na podstawie dni spędzonych w kraju, dzień przyjazdu i dzień wyjazdu liczą się jako pobyt.

Settled status może być podważony tylko w wyjątkowych sytuacjach. Na przykład wówczas gdy osoba dopuściła się przestępstwa.

Kontrole na brytyjskiej granicy

Bardzo ważne jest, aby osoby posiadające status nadal spełniały wymogi, które obowiązywały ich w momencie składania wniosku w programie UE Settlement Scheme. Aby mieć pewność, że imigranci ci nadal spełniają te zasady, funkcjonariusze straży granicznej zobowiązani są do przeprowadzania niezbędnych kontroli.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami pracownicy Border Force powinni szczególnie sprawdzać obywateli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeśli posiadają pre-settled status dzięki np. małżeństwu z osobą posiadającą status zasiedlenia. W przypadku, gdy ich małżeństwo zostało legalnie rozwiązane, tracą oni prawo do legalnego pobytu w Wielkiej Brytanii.

Funkcjonariusze na granicy mogą także unieważnić status osobom, które nie są już członkami rodziny obywateli, dzięki którym dzięki prawu łączenia rodzin otrzymali status.

Warto także wspomnieć, że także korzystanie z zasady łączenia rodzin jest teraz trudniejsze. Od 11 kwietnia weszły bowiem nowe przepisy. Na ich podstawie wzrósł próg zarobków zezwalający na ściągnięcie do UK członków najbliżej rodziny – męża/żony, partnera/partnerki lub innych bliskich krewnych.