Podróże bywają coraz łatwiejsze i trudniejsze zarazem. Często lot jest krótszy niż odprawa i pobyt na lotnisku. Coraz częściej pojawiają się również trudności wynikające wprost z rozczarowania ludzi pracą w transporcie. Ostatni strajk we Francji pokazał, jak wiele lotów jest zawieszonych z powodu sytuacji w jednym kraju. Dlatego warto wiedzieć jak planowane są strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym w lipcu oraz co zrobić w sytuacji, gdy Twój lot nakłada się na planowane utrudnienia.

Strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym w lipcu – kalendarium

Lipiec jest miesiącem, gdy wiele osób wyrusza w wakacyjną podróż. DLatego też strajki i utrudnienia w lotach w miesiącach wakacyjnych są szczególnie dotkliwe. Poniżej planowane strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym w lipcu. Ciekawe, ile jeszcze niespodzianek czeka nas w kolejnych tygodniach.

- Advertisement -

2–4 lipca – w Finlandii odbył się strajk Finnair i personelu naziemnego, dotknął ok. 28 000 pasażerów.

3–4 lipca – główny strajk francuskich kontrolerów lotów spowodował odwołanie ponad 1 500 lotów i zakłócenia dla ok. 300 000 pasażerów.

9 lipca ( Holandia , Schiphol) – ośmiogodzinny strajk pracowników naziemnych KLM (zgodnie z informacjami związków CNV i FNV), w godzinach 14:00–22:00, może spowodować poważne opóźnienia i zakłócenia obsługi



10 i 11 lipca – planowane są strajki obsługi bagażowej i naziemnej we Włoszech (Mediolan, Wenecja, Palermo) oraz w części Hiszpanii.

11 lipca – całodniowy strajk obsługi naziemnej na lotnisku w Palermo.

16, 18, 21 i 23 lipca – możliwe kolejne strajki w Finlandii w Finnair i obsłudze lotnisk, co grozi opóźnieniami i odwołaniami.

26 lipca – czterogodzinny strajk obsługi lotnisk w całych Włoszech i Hiszpanii (w godz. 13–17).

Warto śledzić bieżące komunikaty przewoźników i lotnisk, aby zminimalizować ryzyko problemów w podróży.

Strajk na lotnisku – jakie utrudnienia i problemy czekają na podróżnych?

Strajk na lotnisku potrafi wywrócić plany do góry nogami. I to nie tylko przez odwołane lub opóźnione loty. Pasażerowie często muszą liczyć się także z dłuższym czasem oczekiwania do odprawy, problemami z odbiorem bagażu czy ograniczonym dostępem do informacji na miejscu (bo także personel obsługi klienta może strajkować). Utrudnienia mogą dotyczyć transferów między terminalami, transportu lotniskowego. Dotykają obszaru funkcjonowania sklepów czy punktów gastronomicznych.

Dlatego przed podróżą śledzić komunikaty linii lotniczych, mieć pod ręką aplikację mobilną przewoźnika i przygotować się na alternatywne połączenia lub nocleg. Dzięki temu nawet w czasie strajku łatwiej zachować spokój i kontrolę nad podróżą.

Co zrobić, gdy strajk pokrywa się z datą Twojego lotu

Gdy strajk przypada na dzień Twojego lotu, najważniejsze to działać szybko, ale spokojnie. Dlatego w pierwszej kolejności sprawdź na stronie przewoźnika lub w aplikacji mobilnej, czy Twój rejs został faktycznie odwołany lub opóźniony. Czasem strajki obejmują tylko część lotów. Skontaktuj się z linią lotniczą (najlepiej przez czat lub telefon) i zapytaj o możliwość zmiany terminu podróży. Ważne kwestie to również zwrot kosztów lub rezerwację lotu alternatywnego. Sprawdź także ubezpieczenie podróżne. Często obejmuje ono koszty dodatkowego noclegu czy wyżywienia. Dobrym pomysłem jest wcześniejsze przygotowanie listy hoteli w pobliżu lotniska i sprawdzenie dostępności połączeń kolejowych czy autobusowych. Dzięki temu nawet w trudnej sytuacji będziesz mieć plan B, a podróż okaże się mniej stresująca.

Strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym – przyczyny

Strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym mają swoje źródła w wielu złożonych czynnikach związanych z funkcjonowaniem i biznesem branży lotniczej. Najczęściej wynikają z konfliktów płacowych. Pracownicy są przeciążenia i brakuje porozumienia między związkami zawodowymi a zarządem linii lotniczych czy lotnisk.

Do tego dochodzą coraz częstsze zakłócenia technologiczne. Tu przodują blackouty. Te skutecznie paraliżują pracę lotnisk. Niedawno dotknęły m.in. Hiszpanię i Czechy. Problemem jest również zjawisko celowego zakłócania sygnału GPS. To wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i płynność lotów.

W efekcie strajki i utrudnienia w ruchu lotniczym stają się realnym wyzwaniem dla podróżnych i całej branży. Ujawniają, jak wrażliwy jest ten globalny system na kryzysy kadrowe i technologiczne.