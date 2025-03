We wtorek 18 marca w parlamencie brytyjskim rząd przedstawił konkretny plan zmian socjalnych. Wynika on wprost z oszczędności. Co się zmieni i jak modyfikacje w PIP (Personal Independence Payment) wpłyną na życie w UK? Świadczenia socjalne dla chorych w Wielkiej Brytanii nie będą już tak wspierające, jak dotąd.

Premier Keir Starmer argumentował, że rosnące koszty zasiłków wymagają zmian, by system był bardziej zrównoważony i sprzyjał powrotowi do pracy. Szczególne kontrowersje wzbudziło zaostrzenie kryteriów przyznawania Personal Independence Payment (PIP), co może dotknąć osoby z mniej poważnymi schorzeniami. Krytycy obawiają się pogłębienia ubóstwa, a zwolennicy reform podkreślają potrzebę wsparcia dla osób chcących wrócić na rynek pracy.

Świadczenia socjalne dla chorych w Wielkiej Brytanii – lista zmian

Wielka Brytania ogłosiła wprowadzenie istotnych zmian w systemie świadczeń socjalnych, które będą miały wpływ na miliony osób otrzymujących pomoc z tytułu niepełnosprawności. Reforma jest częścią dążenia rządu do obniżenia kosztów systemu, przy jednoczesnym zachęceniu do powrotu na rynek pracy osób, które mogą podjąć zatrudnienie.

Zmiany mają na celu usprawnienie procesu przyznawania wsparcia oraz poprawę efektywności wydawania środków publicznych.

Najważniejsze modyfikacje w systemie

Zaostrzenie kryteriów przyznawania PIP (Personal Independence Payment).

Od 2025 roku osoby, które nie mają poważnych schorzeń, mogą zostać pozbawione dostępu do tego świadczenia. Zmiany mają na celu eliminację z systemu osób, które nie są w stanie udowodnić, że ich stan zdrowia w rzeczywisty sposób uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Już teraz na celowniku są ludzie w kryzysie psychicznym czy z lekką niepełnosprawnością. Częstsze ponowne oceny uprawnień do świadczeń.

Zmiany zakładają, że osoby, które pobierają zasiłki, będą musiały częściej udowadniać, że nadal spełniają wymagane kryteria. Pierwsze ponowne wezwania do określenia poziomu niepełnosprawności pojawią się w 2025 roku. Ministerstwo Pracy i Emerytur zapewnia, że najciężej chorujące osoby nie będą podlegały tym oceną. „Prawo do próby” w pracy.

Wprowadzono nową możliwość: osoby pobierające zasiłki będą mogły próbować podjąć pracę, nie tracąc natychmiastowo swoich świadczeń, jeśli eksperyment okaże się nieudany. To ma na celu ułatwienie powrotu do pracy tym, którzy mogą, ale boją się utraty wsparcia. Ochrona dla osób z poważnymi chorobami.

W przypadku osób z poważnymi i nieodwracalnymi chorobami zmiany nie będą miały wpływu na ich uprawnienia. Takie osoby nie będą ponownie oceniane, co zapewni im stałe wsparcie. Zmiany w finansowaniu systemu świadczeń.

Choć reforma ma obniżyć wydatki na świadczenia socjalne, rząd przyznaje, że ogólny koszt systemu nadal będzie rósł. Jednak w mniejszym tempie niż obecnie. Wydatki na świadczenia związane z chorobami i niepełnosprawnością mają wzrosnąć do 100 miliardów funtów rocznie do 2029 roku. Świadczenia socjalne dla chorych nie będą zatem wzrastały równolegle z inflacją.

Kiedy zmiany w PIP (Personal Independence Payment) wejdą w życie?

Zmiany zaczynają wchodzić w życie od 2025 roku. Wkrótce rozpoczną się ponowne oceny uprawnień do PIP i inne związane z tym procedury. Jednocześnie w ciągu najbliższych kilku lat rząd planuje stopniowe wprowadzanie kolejnych etapów reformy. Świadczenia socjalne dla chorych w UK czeka wiele modyfikacji. Wczorajsza lista to dopiero początek.

Zmiany w PIP wywołują obawy wśród organizacji charytatywnych, związków zawodowych oraz osób, które obawiają się, że reforma pogłębi ich trudności życiowe. Wiele osób, które obecnie otrzymują pomoc, obawia się, że nie spełnią nowych, bardziej restrykcyjnych kryteriów.

Dokładna liczba osób, które stracą prawo do zasiłków, będzie zależna od wyników ponownych ocen. Powstaje pytanie jak wiele osób nie będzie w stanie udowodnić, że ich stan zdrowia wciąż uzasadnia przyznanie pomocy? Według szacunków organizacji badawczych, takich jak Resolution Foundation, zmiany mogą dotknąć około 1,1 miliona osób obecnie pobierających PIP. To ogromna liczba.