Szkocja: Polka walczy o syna. Czy system pomocy zawiódł rodzinę Dawida?

Szkocki system pomocy rodzinom w kryzysie opiera się na współpracy szkoły, opieki społecznej, psychologów i policji. W teorii ma chronić dzieci. W praktyce — jak wynika z relacji Michaliny, Polki mieszkającej w Glasgow — potrafi stać się murem nie do przejścia, zwłaszcza dla osób, które nie mówią biegle po angielsku.

Michalina, która od lat mieszka w Szkocji podzieliła się z „Polish Express” swoją trudną historią, aby przestrzec innych rodziców w UK. Jak nam powiedziała: “System zawiódł na całej linii, a teraz próbuje ukryć swoje błędy jej kosztem.”

Kiedy jej 12 letni syn Dawid zaczął doświadczać przemocy rówieśniczej i problemów psychicznych, szukała wsparcia w szkole, opiece społecznej i policji. Jak twierdzi, zamiast pomocy napotykała bariery językowe i proceduralną obojętność.

Dziś Dawid mieszka z ojcem, a rodzice walczą w sądzie o opiekę. Chłopiec zmaga się z depresją, ma myśli samobójcze, lęki i ataki paniki.

Historia tej rodziny pokazuje, jak łatwo w systemie może zaginąć głos migranta.

Michalina. Życie, które zaczęło się rozpadać

Michalina mieszka w Wielkiej Brytanii od 2009 roku. Przyjechała jak tysiące innych Polek i Polaków – do pracy fizycznej, zaczynając od fabryki. Z czasem udało jej się stworzyć stabilne życie: zdobyła settled status, dostała kredyt, kupiła piękne mieszkanie, rozwinęła własny biznes – ma zakład fryzjerski. Ukończyła szkolenia i spełniła swoje marzenie. Dziś ma grono stałych klientek i dobrą opinię zawodową.

Z zewnątrz wszystko wygląda jak historia sukcesu. Ale za tą fasadą od lat narastał konflikt. Spór rodzinny, który obejmuje również szkołę, pomoc społeczną, urzędy, policję, gabinety psychologiczne i sale sądową.

Dziś stawką nie jest już tylko spokój Michaliny. Stawką jest życie i stan jej dwunastoletniego syna – Dawida.

Szkoła: miejsce, które miało chronić

Według Michaliny problemy zaczęły się w szkole. Twierdzi, że przez co najmniej cztery lata Dawid był popychany, bity i zastraszany przez rówieśników. Wracał do domu z opowieściami o przemocy. Z czasem pojawiły się u niego lęki, objawy depresji, wycofanie, zaburzenia zachowania, fobie społeczne. W końcu samo wyjście do szkoły zaczęło wywoływać panikę.

Michalina reagowała tak, jak reaguje każdy rodzic: chodziła do szkoły, rozmawiała z nauczycielami, spotykała się z dyrekcją. Ale każda taka rozmowa oznaczała dla niej dodatkową walkę – nie tylko o syna, lecz także o możliwość bycia zrozumianą.

Nie mówi biegle po angielsku. Nie zapewniono jej tłumacza. Podczas naszej rozmowy podkreśla, jak trudne były dla niej problemy z porozumieniem się z dyrektorką i nauczycielami. Po wielu rozczarowujących ją spotkaniach zaczęła pisać maile do szkoły. Dziś to ślady, sądowe dowody po interwencjach.

To właśnie w tym miejscu pojawia się pytanie, którego nie sposób pominąć: czy reakcja szkoły wyglądałaby inaczej, gdyby Michalina mówiła perfekcyjnie po angielsku? Czy mogłaby wówczas egzekwować swoje prawa? Łatwiej odnalazła się w systemie?

Ze sprawą o radzenie sobie z przemocą rówieśniczą oraz bezpośrednio pytaniami o sytuację Michaliny i jej syna zwróciliśmy się do dyrekcji placówki w Glasgow.

– Zarzuty wysunięte wobec szkoły są nieprawdziwe, a szkoła posiada dowody potwierdzające udzielane wsparcie rodzinie – przekonuje rzeczniczka.

Social Work Service: pomoc bez tłumacza nie jest pomocą

Gdy sytuacja Dawida pogarszała się, sprawa trafiła do Social Work Service – instytucji stworzonej właśnie po to, by chronić dzieci w kryzysie. To tutaj Michalina spodziewała się realnego wsparcia. Zamiast tego znów napotkała tę samą barierę co w szkole: brak tłumacza.

W mailu do szkoły z 6 września 2025 roku pisała:

“Dlaczego pracownicy Social Work kontaktowali się ze mną bez zapewnienia tłumacza, a jedyną informacją, jaką mi przekazano, było to, że mój syn ma autyzm, zamiast odnieść się do zgłaszanych przeze mnie problemów?”

To jedno zdanie pokazuje sedno problemu: system formalnie działał, ale nie zapewnił podstawowego warunku skutecznej pomocy – komunikacji. Zamiast pomocy pojawiła się diagnoza.

Bez tłumacza matka nie mogła w pełni przedstawić skali problemu. Nie mogła precyzyjnie opisać zagrożenia, ani w pełni zrozumieć dalszych procedur..

Zapytaliśmy o to pracowników Social Work Service. Nie ukrywali zaskoczenia zarzutami, jednak w odpowiedzi usłyszeliśmy tylko: – Nie możemy omawiać indywidualnych spraw ani okoliczności dotyczących konkretnych osób. Jednakże służby opieki społecznej organizują tłumaczy. Nie ma żadnego „spisku” w kwestii ich zapewniania. Działania opieki społecznej w tym przypadku dotyczą dziecka i wszystkie wymagane środki ochrony zostały podjęte – przekonują.

Policja: procedura zamiast natychmiastowej reakcji

Na policję Michalina trafiła z polecenia pracownika Social Work. Chciała zgłosić problemy syna w szkole z rówieśnikami oraz trudności i podejrzenia, jakie ma w stosunku do ojca chłopca.

Pierwszy raz przyszła razem z Dawidem. Przez wiele godzin czekali na tłumacza. Bezskutecznie.

W pewnym momencie zaproponowano im automatyczne tłumaczenie przez system oparty na sztucznej inteligencji. Michalina odmówiła. W sprawie dotyczącej przemocy wobec dziecka nie chciała ryzykować nieprecyzyjnych przekładów.

– Po tym, kiedy na policji pokazałam, co napisał mój syn (o ojcu – dopisek redakcji) policja do nas powiedziała, że mamy iść do psychologa, bo może więcej z dziecka wyciągnie, a w raporcie napisali, że rozmawialiśmy po polsku – opowiada w rozmowie z “Polish Express” Michalina.

Za drugim razem przyszła z własnym tłumaczem. Procedury ruszyły. Zawiadomienie zostało przyjęte. Policja przesłuchała ojca chłopca. Ten jednak zaprzeczył wszystkim oskarżeniom i – według relacji Michaliny – zarzucił jej kłamstwo.

Dawid: dziecko w centrum konfliktu

Dawid to spokojny, wrażliwy chłopiec. Dawid dobrze się uczy. Dawid świetnie gra w Roblox. Dawid wyrywa sobie włosy z głowy. Ma napady paniki. Pisze o sobie, że jest potworem, że nikt go nie kocha, że chciałby zniknąć…

W ostatnich miesiącach zmienił szkołę, która — według matki — zapewnia mu większe wsparcie.

Obecnie chłopiec mieszka z ojcem. Dotychczasowa dzielona opieka została zawieszona, a sprawa trafiła do sądu. Każdy z rodziców przedstawia własną wersję wydarzeń i wzajemne zarzuty. To sąd zdecyduje o dalszym losie dziecka.

Paradoks systemu: gdy prosisz o pomoc, dostajesz oskarżenia

Najbardziej dramatyczny moment nastąpił wtedy, gdy — jak twierdzi Michalina — mimo licznych zgłoszeń i próśb o pomoc sama została oskarżona o zaniedbywanie dziecka. Jej zdaniem to efekt błędów instytucji i braku komunikacji.

Matka podkreśla, że posiada dokumentację swoich interwencji, opinie specjalistów i zeznania świadków. Ojciec chłopca przedstawia jednak zupełnie inną wersję wydarzeń.

Sprawa jest w toku, a sąd nie wydał jeszcze ostatecznej decyzji.

Czy system zawiódł?

Historia Michaliny i Dawida pokazuje, jak trudne może być poruszanie się w szkockim systemie pomocy rodzinie, zwłaszcza dla migrantów. Brak tłumacza, skomplikowane procedury i różne interpretacje tych samych wydarzeń mogą prowadzić do eskalacji konfliktu zamiast jego rozwiązania.

To, co wydarzyło się w tej rodzinie, oceni dopiero sąd. Jedno jest pewne: w centrum tej historii stoi dziecko, które — jak każde — potrzebuje bezpieczeństwa, stabilności i wsparcia.

Imiona bohaterów zostały zmienione.