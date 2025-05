Ważne dla rodziców dzieci powyżej 16 roku życia. Sprawdź, jak nie stracić Child Benefit

W Wielkiej Brytanii Child Benefit przestaje być wypłacany w zależności od wieku dziecka oraz jego statusu edukacyjnego. Co do zasady Child Benefit kończy się po 16. roku życia dziecka, jeśli nie podejmiesz działania. Zobacz, co zrobić, by nadal otrzymywać świadczenie.

Child Benefit po 16 roku życia w praktyce

HMRC automatycznie wstrzyma zasiłek na dziecko 31 sierpnia po 16. urodzinach dziecka, jeśli zakończy ono edukację. W ostatnim roku nauki dziecka w szkole zostanie wysłany list z prośbą o potwierdzenie, czy dziecko kontynuuje naukę. Jeśli rodzic poinformuje HM Revenue and Customs (HMRC), że dziecko kontynuuje naukę, Child Benefit będzie nadal wypłacany. W przeciwnym razie zostanie automatycznie wstrzymany.

Dziecko kończące 16 lat i nieuczące się Child Benefit przestaje być wypłacany 31 sierpnia po 16. urodzinach dziecka, jeśli nie kontynuuje ono nauki w zatwierdzonej formie edukacji lub szkolenia.

Jeśli dziecko kończy 16 lat np. w maju, a nie planuje dalszej nauki, świadczenie kończy się z końcem sierpnia tego samego roku. Dziecko w wieku 16–20 lat, które się uczy Child Benefit może być kontynuowane do 20. roku życia, jeśli dziecko kontynuuje tzw. „approved education” (zatwierdzoną edukację), np.:

A-levels,

T-levels,

NVQ poziomu 1–3,

nauka w college’u (szkoła średnia),

edukacja pełnoetatowa niebędąca studiów uniwersyteckich. Nie dotyczy to studiów wyższych, np. studiów licencjackich – wtedy świadczenie wygasa. Jak powiadomić HMRC o tym, że dziecko kontynuuje naukę? Rodzic/opiekun musi poinformować HMRC, że dziecko kontynuuje naukę po skończeniu 16 roku życia i można to zrobić online. Ważne jest to, aby zgłoszenia dokonał ten rodzic, który pobiera zasiłek. Status dziecka Do kiedy wypłacany jest Child Benefit? Kończy 16 lat, nie uczy się dalej Do 31 sierpnia po 16. urodzinach Uczy się w approved education Do ukończenia 20. roku życia lub zakończenia nauki Rozpoczyna studia wyższe Child Benefit wygasa przy rozpoczęciu studiów uniwersyteckich

Kiedy Child Benefit przestaje być wypłacany dla dziecka w wieku lat 20?