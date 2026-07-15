Google, ChatGPT i AI zmieniają sposób wyboru firm. Jak polski biznes w UK może się przygotować?

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Klienci nadal szukają usług w Google, ale coraz częściej korzystają też z odpowiedzi generowanych przez AI, map, opinii i mediów społecznościowych. MAC LEE DESIGNS pokazuje, dlaczego sama obecność w internecie już nie wystarcza i co polskie firmy w Wielkiej Brytanii mogą zrobić, żeby nie stracić widoczności.

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Klient chce zrozumieć firmę w kilka sekund

Księgowy, elektryk, mechanik, gabinet beauty czy firma budowlana mogą wykonywać świetną pracę, a mimo to przegrywać w internecie. Powód często nie leży w cenie ani jakości usługi. Klient wybiera firmę, którą szybciej rozumie i której łatwiej zaufać.

Pierwszy ekran strony powinien od razu odpowiadać na cztery pytania: czym zajmuje się firma, dla kogo pracuje, gdzie działa i jaki jest następny krok. Jeżeli użytkownik musi szukać numeru telefonu, zakresu usług albo potwierdzenia wiarygodności, część zapytań odpływa do konkurencji. Na telefonie dzieje się to jeszcze szybciej.

Widoczność w AI zaczyna się od dobrych podstaw

Google udostępnił w Search Console nowe raporty skuteczności dotyczące funkcji generatywnej AI, w tym osobne widoki dla wyszukiwarki i Discover. Raporty obejmują między innymi Przeglądy od AI i Tryb AI. To ważny sygnał: firmy powinny patrzeć już nie tylko na tradycyjne pozycje w wyszukiwarce, lecz także na to, czy ich treści mogą zostać zrozumiane i wykorzystane w odpowiedziach AI.

Nie oznacza to jednak potrzeby stosowania magicznych „trików pod AI”. Google nadal wskazuje na jasną strukturę techniczną oraz unikalne, wiarygodne i pomocne treści. Dobrze opisane usługi, lokalizacja, prawdziwe dane firmy, opinie, FAQ, logiczne nagłówki i spójne informacje pomagają zarówno klientowi, jak i systemom wyszukiwania.

Reklama nie naprawi niejasnej oferty

Wiele małych firm zaczyna od Google Ads lub reklamy w social mediach. Reklama może zwiększyć ruch, ale nie naprawi strony, która nie buduje zaufania. Jeśli oferta jest niejasna, formularz ukryty, a wersja mobilna utrudnia kontakt, płatna kampania tylko szybciej pokaże problem.

Dlatego MAC LEE DESIGNS rozpoczyna projekty od diagnozy: analizuje rynek, konkurencję, odbiorców i ścieżkę kontaktu, zanim powstanie design albo kampania. Jako polska agencja marketingowa w UK łączy brytyjski kontekst biznesowy z komunikacją po polsku i angielsku. Zespół tworzy strony i landing page’e, prowadzi SEO i AI Search, projektuje kampanie oraz wykorzystuje Market Vision AI do podejmowania decyzji na podstawie danych, a nie przypuszczeń.

Pięć rzeczy, które warto sprawdzić teraz

Na początek nie jest potrzebna pełna przebudowa strony. Warto sprawdzić, czy jej pierwszy ekran jasno tłumaczy ofertę, telefon i formularz są widoczne na mobile, a opinie i realizacje potwierdzają jakość pracy. Następnie należy uporządkować profil Google, opisać najważniejsze usługi osobno i mierzyć realne działania: telefony, formularze, rezerwacje i sprzedaż.

AI może pomóc w przygotowaniu FAQ, porządkowaniu treści czy analizie pytań klientów, ale nie zastąpi doświadczenia firmy. Najlepszy efekt daje połączenie technologii z prawdziwą wiedzą, lokalnym kontekstem i jasną ofertą.

Bezpłatny pierwszy krok

MAC LEE DESIGNS prowadzi akcję „100 darmowych mini-audytów polskich firm w UK”. Właściciel firmy może przesłać adres swojej strony i otrzymać ocenę pierwszego ekranu, oferty, wersji mobilnej oraz ścieżki kontaktu. Pobierz checklistę 37 błędów i zgłoś stronę do bezpłatnego mini-audytu.

Materiał ekspercki: MAC LEE DESIGNS | macleedesigns.co.uk