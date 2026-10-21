Justyna Steczkowska - koncerty w Birmingham i Londynie w listopadzie 2026 roku.
Justyna Steczkowska wystąpi 21 listopada w Birmingham i 22 listopada w Londynie.
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Justyna Steczkowska wystąpi w Wielkiej Brytanii! Dwa koncerty polskiej gwiazdy już w listopadzie

Marcin Batko
Marcin Batko

Justyna Steczkowska, która w ubiegłym roku podbiła serca fanów Eurowizji przebojem „Gaja”, przyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek wystąpi w Birmingham i Londynie. Dla mieszkających na Wyspach Polaków będzie to okazja, by usłyszeć na żywo artystkę, która od ponad trzech dekad potrafi zaskakiwać publiczność.

Brytyjskie koncerty Justyny Steczkowskiej zaplanowano na 21 i 22 listopada 2026 roku. Najpierw wokalistka pojawi się na scenie The Crossing w Birmingham, a dzień później zaśpiewa w londyńskim klubie 229. Oba wydarzenia rozpoczną się o godzinie 19:00. Bilety są już dostępne w sprzedaży.

Występy odbędą się w szczególnym momencie kariery artystki. Rok 2026 upływa jej pod znakiem jubileuszu 30-lecia wydania debiutanckiego albumu „Dziewczyna Szamana”, który w połowie lat 90. uczynił z niej jedną z największych gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Jednocześnie Steczkowska przeżywa kolejny okres popularności, tym razem wśród publiczności, która poznała ją dzięki Eurowizji i jej najnowszym nagraniom.

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Justyna Steczkowska w Birmingham i Londynie. Gdzie odbędą się koncerty?

Pierwszy brytyjski koncert odbędzie się w sobotę, 21 listopada 2026 roku, w The Crossing w Birmingham, pod adresem B5 5SU. Wejście zostanie otwarte o godzinie 18:00, a występ rozpocznie się godzinę później. W niedzielę, 22 listopada, Justyna Steczkowska wystąpi w Londynie, w sali koncertowej 229 przy Great Portland Street, W1W 5PN. Również tutaj publiczność będzie mogła wejść od godziny 18:00, a początek koncertu zaplanowano na 19:00.

Organizator przewidział wstęp dla osób od 14. roku życia. Uczestnicy muszą mieć przy sobie dokument tożsamości. Obowiązują także ograniczenia dotyczące bagażu: na teren wydarzenia można wnieść jedną niewielką torbę, nie większą niż format A4. Duże torby i plecaki są zabronione.

Bilety na oba wydarzenia można kupić przez oficjalne strony sprzedażowe organizatora:

Justyna Steczkowska Londyn 2026
Justyna Steczkowska – koncerty w Birmingham i Londynie w listopadzie 2026 roku.

Od „Dziewczyny Szamana” do „Gai”. Trzy dekady na scenie

Gdy w 1994 roku młoda wokalistka z Rzeszowa pojawiła się w programie „Szansa na sukces” i zaśpiewała „Boskie Buenos” z repertuaru Maanamu, mało kto przypuszczał, jak długo pozostanie na polskiej scenie muzycznej. Jej występ zwrócił uwagę widzów, a niedługo później Steczkowska zdobyła nagrodę im. Anny Jantar na festiwalu w Opolu. Przełomem okazała się współpraca z Grzegorzem Ciechowskim, liderem Republiki, który został producentem jej debiutanckiego albumu. Wydana w 1996 roku „Dziewczyna Szamana” przyniosła takie polskie przeboje jak „Grawitacja”, „Oko za oko” czy tytułowa piosenka, która do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych piosenek wokalistki. Album sprzedał się w ponad 200 tysiącach egzemplarzy, a Steczkowska zdobyła najważniejsze nagrody polskiego przemysłu fonograficznego.

Jej charakterystyczny głos, sceniczna ekspresja i odważne podejście do muzyki szybko zapewniły jej osobne miejsce wśród wykonawców lat 90. Przez kolejne dekady konsekwentnie poszerzała swój repertuar. Nagrywała płyty inspirowane muzyką żydowską, bałkańską i filmową, sięgała po elektronikę, poezję śpiewaną oraz twórczość Ewy Demarczyk. Współpracowała między innymi z Leszkiem Możdżerem, Maciejem Maleńczukiem, Bobanem Markoviciem i Beatą Kozidrak. W jej dorobku znalazły się również występy u boku światowej sławy artystów, takich jak José Carreras czy Plácido Domingo. Klasyczne wykształcenie muzyczne i czterooktawowa skala głosu pozwoliły jej swobodnie poruszać się pomiędzy gatunkami, które na pierwszy rzut oka mają ze sobą niewiele wspólnego.

Eurowizja 2025 przyniosła jej nową publiczność

Jednym z najważniejszych wydarzeń w ostatnich latach kariery Steczkowskiej był powrót na Eurowizję. W 1995 roku reprezentowała Polskę w Dublinie z utworem „Sama”. Trzydzieści lat później ponownie stanęła na konkursowej scenie, tym razem w szwajcarskiej Bazylei. Jej „Gaja”, łącząca elektronikę, słowiańskie inspiracje i charakterystyczne wokalizy, wyraźnie odróżniała się od wielu pozostałych propozycji. Artystka przygotowała widowisko z rozbudowaną choreografią, efektami wizualnymi i akrobatycznymi elementami występu.

W finale Eurowizji 2025 Justyna Steczkowska zajęła 14. miejsce, zdobywając 156 punktów. Szczególnie dobrze została oceniona przez widzów, którzy przyznali jej 139 punktów, co oznaczało siódmą pozycję w samym głosowaniu publiczności. „Gaja” trafiła na playlisty Spotify, w tym Viral 50 – Global, a eurowizyjny występ przyciągnął do twórczości Steczkowskiej także zagranicznych słuchaczy. Artystka wróciła na konkursową scenę po rekordowych 30 latach, tym razem z doświadczeniem i dorobkiem, o jakim w 1995 roku mogła dopiero marzyć.

Jubileuszowy rok i nowe muzyczne projekty

W 2026 roku Steczkowska przypomina utwory, od których rozpoczęła się jej wielka kariera. Z okazji 30-lecia albumu „Dziewczyna Szamana” przygotowała nowe, elektroniczne wersje dawnych przebojów. W styczniu ukazał się remiks „Oko za oko”, a w lutym odświeżona, taneczna wersja „Dziewczyny Szamana”. Za nowe aranżacje odpowiadał jej syn, Leon Myszkowski. Wokalistka równolegle pracuje nad kolejnymi projektami i nagraniami z przedstawicielami młodszego pokolenia. W 2026 roku zaprezentowała między innymi „Mamacitę” ze Skolimem, „Katharsis” z Fokusem i Rahimem oraz „Gwiazdy” nagrane z Tribbsem.

Ta różnorodność dobrze oddaje charakter jej kariery. Steczkowska od lat zmienia muzyczne konwencje, czasem zaskakując nawet swoich wieloletnich słuchaczy. Z jednej strony występuje z repertuarem Ewy Demarczyk, z drugiej sięga po współczesną muzykę taneczną i elektroniczną.

Polska gwiazda ponownie na Wyspach

Listopadowe koncerty Steczkowskiej są częścią krótkiej serii występów poza Polską. Dzień przed koncertem w Birmingham, 20 listopada, wokalistka zaśpiewa w The Academy w Dublinie, a następnie odwiedzi Wielką Brytanię. Dla polskiej publiczności mieszkającej na Wyspach będzie to okazja do spotkania z artystką, której piosenki towarzyszyły kilku pokoleniom słuchaczy. Ci, którzy pamiętają jej debiut w „Szansie na sukces” i pierwsze nagrania z Grzegorzem Ciechowskim, zobaczą ją dziś w zupełnie innym momencie kariery. Młodsi mogą kojarzyć ją przede wszystkim z „Gają” i ubiegłoroczną Eurowizją.

Koncerty Justyny Steczkowskiej odbędą się 21 listopada w Birmingham i 22 listopada w Londynie. Oba rozpoczną się o godzinie 19:00. Bilety są dostępne za pośrednictwem organizatora, Zenith Media.

 

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