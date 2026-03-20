Jadać na Wielkanoc do Polski z UK, musimy liczyć się z wysokimi cenami lotów. Podróż autem, choć męcząca, jest wielokrotnie tańsza. Foto: shutterstock.com
Podróże i turystyka
3 min.czytania

Na Wielkanoc do Polski. Samochodem czy samolotem – jakie koszty?

Marek Piotrowski
Co roku na święta Wielkanocne, Polacy mieszkający w UK mierzą się z dylematem czy jechać do Polski. Dylemat zwykle wynika z cen biletów, które w tanich liniach na Wielkanoc tanie nie są. Jeśli jeszcze nie kupiliście biletów warto przeczytać nasz poradnik. Porównaliśmy koszty lotów z podróżą samochodem w bieżącym 2026 roku. 

Tanie latanie na święta

Bilety przed Wielkanocą i Bożym Narodzeniem drożeją. Zwykle nie ma znaczenia z jakim wyprzedzeniem je kupimy. Głównie liczy się data wylotu, a ta jest zwykle najdroższa w sobotę przed świętami. W najlepszej sytuacji są osoby, które mogą wyjechać dokładnie w same święta lub znacznie przed świętami.

Przykładowo za lot ze Stansted do Poznania i z powrotem dla 4 osób (2 dorosłych i 2 dzieci), wylot 2 kwietnia, powrót 7 kwietnia zapłacimy w Ryanair £1 064,76 (tylko mały bagaż). Za lot z Luton linią Wizzair zapłacimy nieco mniej £988,15 (mały bagaż).

Jeśli chcielibyśmy zabrać większy bagaż podręczny lub nadać walizkę ceny biletów wzrosną od osoby od £26,05 do £36,08 w zależności jaki bagaż chcemy zabrać.

Lecąc samolotem, należy doliczyć także koszty transportu na lotnisko w UK i z lotniska w Polsce w obie strony. Ewentualnie cenę parkingu przy lotnisku w UK.

Podróż samochodem

Podróż samochodem, szczególnie przy 4 osobach opłaci się finansowo, bowiem przy 4 osobach koszty przejazdu autem okazały się nawet trzy razy niższe niż lot.  Jednak trzeba wziąć pod uwagę zmęczenie i stratę czasu na całą podróż. Chociaż w praktyce podróż samolotem, tylko pozornie jest wielokrotnie krótsza. Lecąc samolotem musimy dojechać wcześniej na lotnisko i potem odczekać swoje po przejściu odprawy.

Jeśli chodzi o koszty podróży autem do Polski, należy liczyć się głównie z kosztami paliwa i promu lub pociągu. Pod uwagę warto także wziąć amortyzację auta.

Paliwo

Zakładając trasę Londyn → Dover → prom/pociąg → Calais → Poznań, mamy około 1300km. Jeśli średnie zużycie paliwa będzie  8 l/100 km to spalimy 104 litry, przy czym będziemy musieli tankować w kilku krajach. Dla uproszczenia, jeśli wziąć pod uwagę tylko cenę paliwa jaka jest w UK, to koszt trasy wyjdzie.

Benzyna: 104 litry × £1,40 = ok. £145
Diesel: 104 litry × £1,59 = ok. £165

Taniej powinno być podczas podróży powrotnej, kiedy w Polsce zatankujemy do pełna, gdyż w Polsce benzyna jest najtańsza.

Koszt paliwa można trochę obniżyć wybierając prom z Harwich do Hook of Holland, bowiem z Holandii jest krócej do Poznania. Jednak przewagą trasy przez Dover jest elastyczność — promy co 30–60 minut przez całą dobę, więc nie musisz rezerwować z dużym wyprzedzeniem.

Koszt promu/pociągu

Dla 4 osób (2 dorosłych i 2 dzieci) jadących w dniach 2 kwietnia, powrót 7 kwietnia, do wyboru jest kilka firm przewozowych, których ceny można porównać na Direct Ferries, gdzie do wyboru są oferty z DFDS, P&O, Stena czy Irish Ferries.

Najtańsze bilety na naszą podróż oferuje DFDS Seaways w cenie £149 za całą rodzinę.

Ceny biletów na prom, najkorzystniej sprawdzać w porównywarce, bowiem różnica w cenie na konkretny dzień bywa znaczące pomiędzy poszczególnymi przewoźnikami.
Na Direct Ferries można sprawdzić ceny biletów również na przejazd Eurotunelem – cena za podróż pociągiem w obie strony wynosi £301. Bezpośrednio na LaShuttle, cena za podróż £340. Więcej informacji na Eurotunel samochodem.

Nawet jeśli przyjąć najdroższy wariant trasy, to koszt jazdy samochodem wyniesie około £315 w obie strony przy pokonaniu kanału La Manche promem, a £505 gdy skorzystamy z Eurotunelu. W porównaniu z ceną biletów lotniczych jest to 2-3 razy taniej.

Podróż promem z Claias do Dover trwa około 1,5 godziny.
Dodatkowe korzyści z podróży samochodem

Do swojego samochodu możesz zabrać tyle walizek, ile potrzebujesz i nie ma też problemu z przewozem zwierząt. Samochód będzie można również wykorzystać podczas pobytu w Polsce. Jednak dla wielu największą korzyścią jest możliwość zabrania z Polski różnych specjałów kulinarnych bez ograniczeń.

