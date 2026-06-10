Niemcy chcą wprowadzić obowiązkowe emerytury zakładowe

Powszechne poczucie niepewności związanej z emeryturą napędza nową falę politycznych nacisków na obowiązkowe programy emerytalne w Niemczech. Minister finansów Lars Klingbeil (SPD) oświadczył, że popiera propozycję Niemieckiej Konfederacji Związków Zawodowych (DGB) dotyczącą wprowadzenia obowiązkowych emerytur zakładowych.

Badanie przeprowadzone w czerwcu przez Civey wykazało, że 82 proc. niemieckich pracowników nie wierzy, że ich obecne uprawnienia emerytalne wystarczą na utrzymanie dotychczasowego poziomu życia. Takie przekonanie wynika z danych, które pokazują, że około 20 milionów pracowników nie ma obecnie emerytur zakładowych.

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Obowiązkowe emerytury zakładowe – jest poparcie ministra

Przewodnicząca Niemieckiej Federacji Związków Zawodowych (DGB), Yasmin Fahimi, zażądała, aby wszyscy pracownicy byli zobowiązani do uczestnictwa w programie emerytalnym sponsorowanym przez pracodawcę. Znalazła sojusznika w osobie ministra finansów Klingbeila. Propozycja zakłada podział składek po połowie między firmy a pracowników.

– Jeśli wzmocnimy ustawowy system emerytalny, uczynimy zakładowy system emerytalny obowiązkowym i rozszerzymy prywatny system emerytalny, będziemy mieli szansę na rzeczywiste zapewnienie stabilności systemu emerytalnego w przyszłości – powiedział Klingbeil.

Obecnie prawo przewiduje jedynie 15-procentową dotację pracodawcy. I to tylko wtedy, gdy pracownik przekształca część swojego wynagrodzenia w składki emerytalne.

Jedynie 52 procent pracowników podlegających składkom na ubezpieczenia społeczne posiada teraz uprawnienia do emerytury zakładowej.

Sytuacja jest najbardziej dotkliwa w mikroprzedsiębiorstwach zatrudniających do czterech pracowników. Wśród nich zaledwie co czwarta firma oferuje taki plan. Druga ustawa o wzmocnieniu emerytur zakładowych, uchwalona pod koniec 2025 roku, wprowadziła już modele opt-out. Jednak zwolennicy twierdzą, że ten środek nie jest wystarczający. Dzieje się tak, ponieważ emerytury zakładowe stanowią tylko jeden z filarów niemieckiego trzyfilarowego systemu emerytalnego. Obok emerytur ustawowych i emerytur prywatnych.

Jak działają emerytury zakładowe w Niemczech?

W obliczu starzenia się społeczeństwa i spadku liczby urodzeń, DGB uważa, że wprowadzenie obowiązkowych emerytur zakładowych pomoże w utrzymaniu równowagi między trzema filarami systemu.

Oprócz tego, w ramach filaru emerytalnego zakładowego istnieje pięć różnych programów składkowych. Niektóre programy finansują pracodawcy, pracownicy lub obie strony. Jeśli pracownicy zdecydują się na wpłaty na zakładowy program emerytalny, pracodawcy są zobowiązani do odprowadzania co najmniej 15 proc. składki pracownika na zakładowy program. Wynika to z faktu, że pracodawcy oszczędzają na składkach na ubezpieczenia społeczne poprzez obniżki wynagrodzeń.

W rzeczywistości jednak składki pracodawcy mogą być minimalne. Na przykład, jeśli wpłacamy 100 euro miesięcznie, nasz pracodawca musi odprowadzać jedynie 15 euro miesięcznie. Niektórzy pracodawcy oferują odprowadzanie ponad 15 proc. składek. A inni nawet dorównują składkom swoich pracowników lub odprowadzają całość składki. Jednak żadna z tych opcji nie jest obecnie obowiązkowa.