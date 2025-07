Wyjazd z dzieckiem do UK. Kiedy wystarczy ETA, a kiedy konieczny jest status?

Kiedy wyrobić status dla dziecka na podstawie programu łączenia rodzin, a kiedy wystarczy ETA? To pytania, które stawia wielu Polaków na portalach społecznościowych. Różnica w obu dokumentach jest diametralna i zależy od tego, jak długi pobyt dziecka przewidujemy na Wyspach.

Często pytania zadawane przez naszych rodaków dotyczą sytuacji, w której rodzice lub rodzic posiadają status zasiedlenia i chcą, aby dołączyło do nich dziecko w Wielkiej Brytanii, jednak niekoniecznie na dłużej. Poniżej przytaczamy dwa przykłady opisanych przez użytkowników Facebooka sytuacji:

„Witam, wybieram się do UK po 4 latach nieobecności, mam settled status. Córka nie ma statusu. Jakie formalności trzeba dopełnić dla mnie i dla niej, żeby teraz na kilka dni wybrać się do Anglii?”

Przykład drugi:

„Piszę w imieniu koleżanki. Zarówno ona jaki i jej mąż mają statusy stałe. Opuścili UK w 2020 roku w marcu. W Polsce urodziła im się dwójka dzieci. Teraz w 2025 chcą wrócić, ale nie na stałe. Nie przekraczają tych 5 lat pobytu poza UK. Czy dla dzieci da się wyrobić teraz statusy?”

W obu powyższych przypadkach możemy dzieciom zarówno wyrobić ETA, jak i sprowadzić je do Wielkiej Brytanii na podstawie programu łączenia rodzin, gdyż rodzice posiadają status zasiedlenia. Wiele zależy jednak od tego, na jak długo chcemy pojechać z dzieckiem na Wyspy.

Kiedy wystarczy nam ETA, gdy wyjeżdżamy z dzieckiem do UK?

Przypomnijmy, że od 2 kwietnia 2025 roku wyrobienie dokumentu ETA, czyli Electronic Travel Authorisation wymagane jest w przypadku osób, które planują podróż do Wielkiej Brytanii z krajów UE w celach turystycznych. Jeśli zatem chcemy, aby nasze dziecko przyjechało na Wyspy na mniej niż 6 miesięcy, wystarczy, że wyrobimy mu ETA.

Wniosek składa się elektronicznie – także dla dziecka – za pomocą aplikacji „UK ETA App” lub strony internetowej. Musimy przy tym podać dane z ważnego paszportu oraz adresu e-mail. Konieczna jest także opłata w wysokości 16 funtów.

Dokument ważny jest przez okres do pięciu lat. Należy jednak pamiętać, że nasz pobyt w Wielkiej Brytanii nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Mimo posiadania ETA, dokument ten nie gwarantuje wjazdu do Wielkiej Brytanii. To pracownicy kontroli granicznej decydują, czy zostaniemy wpuszczeni do kraju.

Kiedy musimy skorzystać z programu łączenia rodzin?

Jeśli sami posiadamy settled lub pre-settled status i chcemy sprowadzić dziecko na Wyspy na okres dłuższy niż 6 miesięcy, musimy skorzystać z programu łączenia rodzin. Do aplikacji, którą składamy online, należy dołączyć dowody potwierdzające status rodzica w Wielkiej Brytanii. A także pokrewieństwo z dzieckiem (akt urodzenia).

Dziecko w wieku poniżej 21 lat z zasady uznaje się za zależne od rodzica. Natomiast sprowadzając na Wyspy dziecko powyżej 21. roku życia musimy udowodnić, że pozostaje ono na naszym utrzymaniu.

Wtedy oprócz przedstawienia dowodów na pokrewieństwo (jak akt urodzenia), konieczne może być również przedstawienie dowodów potwierdzających zależność.

Mogą to być:

– wyciągi bankowe lub przelewy pieniężne, które wskazują na zależność finansową od danej osoby,

– dowody na zależność w zakresie opieki zdrowotnej, na przykład zaświadczenie od lekarza,

– rachunki i paragony za zakupy robione na rzecz danej osoby.

Bardzo ważne jest to, aby wniosek złożyć jeszcze wtedy, gdy dziecko przebywa poza Wielką Brytanią.