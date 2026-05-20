W Irlandii są obecnie aktualne dwa, pilne ostrzeżenia dotyczące produktów dla dzieci. Jedno obejmuje żywność dla niemowląt. Natomiast drugie ubrania sprzedawane w popularnych sieciach TK Maxx i Homesense. W obu przypadkach władze podkreślają jedno: nie używać produktów i natychmiast je zwrócić.

Te produkty dla dzieci są groźne – ryzykowne sukienki z TK Maxx

Irlandzka Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów (CCPC) wraz z siecią TK Maxx i Homesense ogłosiła wycofanie około 1 600 dziecięcych sukienek okolicznościowych marek American Princess oraz Couture Princess.

Problem dotyczy konstrukcji ubrań. W obszyciu sukienek znajduje się twardy, plastikowy drut. Ten przy uszkodzeniu może się wysunąć. Stanowi wówczas realne zagrożenie dla dziecka. Według ostrzeżenia może dojść do skaleczeń, zaplątania materiału lub potknięcia się dziecka podczas noszenia sukienki.

Wycofanie obejmuje konkretne modele sprzedawane między marcem a kwietniem 2026 roku, oznaczone kodami: A07884, A77889, CP07741, CP07887, CP07908, CP17866, CP17880, CP17904, CP17908, CP27741, CP27866, CP27873, CP27880, CP27883, CP27906, CP47741, CP47829, CP47874, CP47906, CP77742, CP77874 oraz CP77906.

Władze i sklep apelują, aby natychmiast przestać używać produktu i zwrócić go do dowolnego sklepu. TK Maxx lub Homesense deklarują pełny zwrot pieniędzy.

Sklepy apelują: te produkty dla dzieci są groźne, zwróć je jak najszybciej! – żywność dla niemowląt z ryzykiem pleśni

Równolegle Food Safety Authority of Ireland (FSAI) wydał ostrzeżenie dotyczące produktów Glenisk Baby Organic Fromage Frais. Dotyczy ono kilku smaków popularnych jogurcików dla niemowląt. Sprzedawane są w opakowaniach 4 × 60 g z datą przydatności do 28 maja 2026 roku. Dlatego wielu rodziców ma je w lodówce.

Wycofane warianty to:

Glenisk Baby Organic Fromage Frais Strawberry with Banana, Vanilla and Oats.

Glenisk Baby Organic Fromage Frais Apple, Pear, Carrot with Oats.

Glenisk Baby Organic Fromage Frais Mango with Apple, Banana and Oats.

Powód wycofania? Zanieczyszczenie jogurtów pleśnią. I to nawet w sytuacji, gdy nie jest ona widoczna w produkcie.

Spożycie takich produktów przez małe dzieci może wiązać się z problemami żołądkowymi. Natomiast w skrajnych przypadkach reakcjami zdrowotnymi wynikającymi z kontaktu z zanieczyszczoną żywnością.

Co zrobić, jeśli masz te produkty w domu?

W obu przypadkach zalecenia są jednoznaczne: nie używać produktów i nie podawać ich dzieciom. Sukienki należy natychmiast przestać nosić i zwrócić do sklepu TK Maxx lub Homesense. Produkty spożywcze należy wyrzucić lub zwrócić zgodnie z instrukcjami producenta lub sklepu.

Władze podkreślają, że takie wycofania to standardowa procedura bezpieczeństwa. Natomiast szybka reakcja konsumentów ma ogromne znaczenie. Szczególnie gdy chodzi o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.