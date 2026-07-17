Zbliża się najtrudniejszy weekend lata dla podróżnych

Początek szczytu sezonu letniego sprawi, że miliony kierowców wyjadą na brytyjskie drogi. W związku z tym rosną obawy dotyczące chaosu komunikacyjnego. Port Dover stoi przed największym jak dotąd wyzwaniem z powodu nowych kontroli granicznych EES.

Wakacje w Wielkiej Brytanii osiągają najwyższy poziom od czasu pandemii. Przed nami najtrudniejszy weekend dla podróżnych w związku z natężeniem ruchu na drogach.

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Najtrudniejszy weekend dla podróżnych

Niefunkcjonujący w pełni sprawnie system wjazdu i wyjazdu (EES), wraz z falami upałów i obawami dotyczącymi wojny w Iranie przyczynił się do wzrostu liczby brytyjskich wakacji krajowych. Przez to ruch na drogach w UK będzie w najbliższym czasie bardzo wzmożony.

Niemniej podróże międzynarodowe także odbywają się z dużym nasileniem. Dlatego port w Dover przygotowuje się na długie korki. Tysiące turystów dołączają do ciężarówek na głównej brytyjskiej przeprawie promowej przez kanał La Manche.

Francuska straż graniczna, stacjonująca w Dover, będzie ręcznie rejestrować podróżnych spoza UE w systemie EES. Niestety zautomatyzowany system, który ma przyspieszyć obsługę pasażerów, nie działa z powodu problemów z oprogramowaniem we Francji.

W piątek przez port w Dover ma przejechać około 7500 samochodów udających się do Francji. Natomiast w sobotę 10 000, gdyż będzie to początek szczytu sezonu letniego. Port apeluje do urlopowiczów, aby korzystali wyłącznie z głównych dróg do portu. I przybyli nie wcześniej niż dwie godziny przed zarezerwowanym rejsem.

Sobotnie apogeum

W innych częściach kraju RAC i Inrix spodziewają się największych utrudnień w piątek na odcinkach autostrady M25 wokół Wielkiego Londynu. Zwłaszcza na odcinkach łączących z autostradą M3 na południowy zachód. Ponieważ ponad 14 milionów kierowców wybiera się w ten weekend na wakacje.

W związku z tym, że większość szkół w Anglii i Walii jest zamknięta, większość wyjazdów wypoczynkowych odbędzie się w sobotę, poinformował RAC.

Ostrzegł jednak, że czerwcowa fala upałów spowodowała gwałtowny wzrost liczby awarii. Dlatego zaapelowano do kierowców, aby przygotowali się na to, co RAC nazwał „sobotnim letnim zamieszaniem”. „Ludzie powinni przygotować się na opóźnienia i utknięcie w korkach w potencjalnie bardzo upalną pogodę” – dodał.

Kiedy wypada szczyt podróży lotniczych?

Lotnisko Heathrow w Londynie poinformowało, że w ten weekend rozpocznie się szczyt sezonu letniego, a piątek prawdopodobnie będzie dniem największego ruchu. Stowarzyszenie turystyczne ABTA spodziewa się, że główny cel podróży Brytyjczyków za granicę nastąpi w przyszły weekend.

Pasażerowie lecący do strefy Schengen, obejmującej 29 państw UE, będą musieli dopełnić formalności EES na lotnisku podczas lądowania i odlotu.

Największy europejski przewoźnik, Ryanair, ponownie ostrzegł w tym tygodniu, że pasażerowie z Wielkiej Brytanii mogą stać się „poligonem doświadczalnym dla niedokończonej infrastruktury granicznej”. Dlatego zalecił klientom przygotowanie się na możliwe długie kolejki.