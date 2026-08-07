Rodzice pobierający zasiłek na dziecko przepłacają za opiekę

Prawie dwie trzecie rodziców pobierających zasiek na dziecko w Holandii płaci więcej za opiekę, niż maksymalna stawka godzinowa ustalona przez rząd.

Według agencji statystycznej CBS rodzice pobierający zasiłek na dziecko w Holandii stracili średnio 10 510 euro na opiekę nad dziećmi w 2025 roku. Wysokość zasiłku wzrosła w ramach rządowego planu zapewnienia niemal bezpłatnej opieki nad dziećmi. Jednak dostawcy usług ustalają własne ceny, które przewyższają podwyżkę.

Zasiłek na dziecko nie wystarcza na pokrycie kosztów opieki

Rodzice pobierający zasiłek na dziecko płacili z własnych środków średnio 3340 euro za opiekę w ubiegłym roku. 2860 euro w regularnych składkach plus dodatkowe 480 na pokrycie opłat przekraczających oficjalny limit.

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Co ciekawe – odsetek rodziców, którzy płacą ponad limit, jest bardzo zróżnicowany. Na przykład w Nunspeet, Bloemendaal, Houten i Midden-Delfland prawie 90 proc. płaci więcej niż wynosi stawka maksymalna. W porównaniu z zaledwie 8 procentami na wyspie Ameland. Z kolei najwyższy odsetek jest w prowincjach Utrecht i Noord-Holland. A najniższy we Fryzji i Groningen.

Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach płaciły średnio 1190 euro na opiekę nad dziećmi, czyli 11 proc. całkowitych kosztów. Podczas gdy osoby o najwyższych dochodach płaciły 5950 euro, czyli nieco ponad połowę rachunku.

Darmowa opieka nad dziećmi

W 2025 roku 719 tysięcy rodziców otrzymywało świadczenie z tytułu opieki nad dziećmi. A prawie 1,1 miliona dzieci korzystało z opieki. Więcej dzieci uczęszczało do żłobków i świetlic. A liczba dzieci objętych opieką zarejestrowanych opiekunów spadła o 10 000 do około 95 000.

Koszty opieki dla beneficjentów świadczenia wynosiły średnio 10 510 euro, z czego 68 proc. zostało zwrócone. W 2024 roku odsetek ten wyniósł 65 proc.

W latach 2024 i 2025 podwyższono świadczenie z tytułu opieki nad dziećmi w ramach działań rządu mających na celu zwiększenie dostępności opieki. Z kolei 2024 roku dotyczyło to głównie podwyższenia maksymalnych stawek godzinowych, za które można ubiegać się o zasiłek na opiekę nad dzieckiem. Natomiast w 2025 roku – podwyższenia stawek refundacji. W rezultacie odsetek kosztów zwracanych rodzicom wzrósł z 64 proc. w 2023 roku do 68 proc. w 2025 roku.

Rząd planuje, aby od 2029 roku opieka nad dziećmi dla pracujących rodziców stała się niemal bezpłatna. Miałaby okrywać 96 proc. kosztów niezależnie od dochodów. Projekt ten jednak wielokrotnie odkładano.