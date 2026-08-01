W Wielkiej Brytanii zakazano narodowych flag? Wyjaśniamy, o co chodzi w sporze o Union Jack

Brytyjskie media grzmią o „absurdalnym zakazie”, a politycy mówią o wojnie kulturowej. Chodzi o absolutnie niebywały zakaz wywieszania brytyjskich flag w Wielkiej Brytanii. Nic dziwnego, że sprawa budzi tak wiele kontrowersji, bo chodzi o symbol związany z tożsamością narodową. A tej wielu Brytyjczykom obecnie brakuje w przestrzeni publicznej. Dlatego mają prawo być oburzeni, że we własnym kraju nie wolno im wywieszać flagi. Jednak czy tak jest naprawdę? Sprawdziliśmy, o co naprawdę chodzi w konflikcie, który podzielił Wyspy.

Zakaz wywieszania brytyjskiej flagi dzieli społeczeństwo

Burza w mediach brytyjskich oraz mediach społecznościowych, rozpętała się po tym, jak ukazały się artykuły o tym, że Sąd Najwyższy zakazał wywieszania flagi narodowej w Wielkiej Brytanii. Chodzi o flagę Wielkiej Brytanii czyli Union Jack oraz flagę Anglii czyli Krzyż Św. Jerzego. Zakaz wydaje się wręcz niewiarygodny i sprzeczny z jakąkolwiek logiką. Bo gdzie powinno się wywieszać flagę własnego kraju, jak nie właśnie na jego terenie. Zakaz zbulwersował nie tylko Brytyjczyków, ale wiele innych narodowości mieszkających w Wyspach, w tym Polaków.

Temat trafił na podatny grunt, bowiem wcześniej Brytyjczyków zbulwersowała Sarah Sackman, brytyjska posłanka Partii Pracy i minister ds. sądów. Wezwała ona usunięcia flag narodowych z latarni ulicznych w swojej dzielnicy (Finchley i Golders Green) zaraz po zakończeniu Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Sackman rzekomo powoływała się na przepisy bezpieczeństwa. Jednak w uzasadnieniu powiedziała, że otrzymała skargi od mieszkańców, dla których te flagi były „niepokojące, zastraszające i wykluczające”, a także stanowiły źródło podziałów społecznych. Zbulwersowało to znaczną część społeczeństwa, która uważa, że ma prawo pokazywać symbol narodowy jakim jest flaga. A przybyli do Wielkiej Brytanii imigranci, muszą zaakceptować symbole kraju do którego się sprowadzili.

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Tło konfliktu

Wszystko zaczęło się od masowej akcji społecznościowej o nazwie „Operation Raise the Colours”. Członkowie ruchów patriotycznych i prawicowych zaczęli masowo, bez wymaganych zezwoleń, wieszać flagi narodowe na ulicznych latarniach i malować je na rondach w wielu brytyjskich miastach.

Dla jednych był to wyraz dumy narodowej. Jednak przeciwnicy i część mieszkańców zaczęli zgłaszać, że działania te mają podtekst antyimigrancki i nacjonalistyczny, przez co wywołują poczucie zastraszenia i podziałów.

Sądy oraz lokalne władze zaczęły ostro reagować na niszczenie i bezprawne zajmowanie mienia publicznego. Wydano oficjalne zakazy wymierzone w aktywistów (np. w hrabstwie Oxfordshire), zakazując im mocowania flag do infrastruktury drogowej. Pracownicy miejscy wysyłani do ściągania tych flag wielokrotnie spotykali się z agresją, zastraszaniem i śledzeniem ze strony radykalnych grup, co zmusiło urzędy do wejścia na drogę prawną.

Czego dokładnie zakazano?

Kontrowersje wynikają z tego, jak ta sprawa jest przedstawiana przez polityków i media. Prawo w Wielkiej Brytanii zabrania wieszania jakichkolwiek obiektów na latarniach i infrastrukturze drogowej. Jednak obecną aferę wywołała akcja z flagami narodowymi i to one były obiektem sprawy sądowej.

Prawo drogowe (Highways Act) jasno określa, że umieszczanie jakichkolwiek przedmiotów na publicznych latarniach bez zgody urzędu jest nielegalne i grozi grzywnami. Jednak przepisy faktycznie nie zawierają zapisu celowo wymierzonego w Union Jack. Gdyby ktoś rozwieszał na latarniach inne flagi, urzędnicy również mieliby prawny obowiązek je usunąć ze względów bezpieczeństwa (np. ryzyko zasłonięcia znaków, obciążenie latarni, odwracanie uwagi kierowców)

Nakaz Sądu Najwyższego wymienia konkretne symbole, ponieważ sprawa dotyczyła „Operation Raise the Colours”. A aktywiści od sierpnia 2025 roku celowo i masowo wieszali wyłącznie flagi Union Jack oraz Krzyż św. Jerzego. Sąd wydał nakaz powstrzymujący konkretne działania tej konkretnej grupy. Stąd oświadczenie sądu, które brzmi bardzo kontrowersyjnie.

Wrażenie, że „w UK zakazuje się flagi brytyjskiej” stało się paliwem dla tzw. wojny kulturowej. Media celowo upraszczają temat, grzmiąc w nagłówkach o „zakazie brytyjskich flag”. Lokalne władze (np. Oxfordshire County Hall) bronią się, tłumacząc, że same z dumą wieszają Union Jack na swoich oficjalnych masztach, a cała sprawa dotyczy wandalizmu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony terroryzowanych pracowników.

Podsumowując – sąd nie zakazał wieszania flag brytyjskich jako takich. Symbole UK i Anglii można nadal prezentować we wszystkich miejscach, poza tymi zakazanymi prawem. Można je wywieszać w oknach, na domach, oklejać nimi samochód czy nosić plakietki. Zakaz dotyczy konkretnie wywieszania flag na latarniach ulicznych, znakach drogowych czy innej infrastrukturze drogowej.