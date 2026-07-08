Ryanair wymienił lotniska z długimi opóźnieniami. Jest wśród nich też polskie

Ryanair wymienił europejskie lotniska, na których pasażerowie muszą stać w długich kolejkach do odprawy paszportowej. Znalazło się wśród nich także polskie lotnisko. Powodem dużych opóźnień jest unijny system wjazdu/wyjazdu EES.

Irlandzkie linie lotnicze wraz z innymi przewoźnikami już od dłuższego czasu skarżą się, że lotniska nie są gotowe na obsługę dużej liczby pasażerów w szczycie sezonu letniego z powodu „niedostatecznej liczby personelu i gotowości systemu”.

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Lotniska z długimi opóźnieniami z powodu systemu EES

System EES, wdrożony w pełni w kwietniu, obejmuje rejestrację odcisków palców i robienie zdjęć osobom z krajów trzecich, takich jak Wielka Brytania, w celu wjazdu do strefy Schengen, obejmującej 29 krajów europejskich, głównie UE.

Ryanair radzi pasażerom podróżującym latem, aby przybyli na lotniska wcześniej niż zwykle. Ostrzega też rodziny przed „chaosem w kolejkach paszportowych” z powodu systemu EES.

Przewoźnik wezwał także rządy europejskie do „zawieszenia wdrażania” EES do września. Aby uniknąć „długich i nieuniknionych kolejek do kontroli paszportowej” dla pasażerów. Linie lotnicze poinformowały, że wezwały rządy „najbardziej narażonych krajów” do podjęcia działań. Jednak „nie było żadnej reakcji, która mogłaby rozwiązać ten poważny problem”.

Wśród lotnisk, na których – według Ryanaira – podróżni mogą spodziewać się największych kolejek w związku z systemem EES, znalazło się polskie lotnisko w Balicach. Oprócz Krakowa tani przewoźnik wymienił także Teneryfę Południe, Palmę, Alicante, Malagę, a także Mediolan Bergamo i Paryż Beauvais.

Dyrektor operacyjny Ryanair, Neal McMahon, powiedział:

– W związku z przerwami w zajęciach szkolnych i wkraczaniem Europy w okres największego ruchu turystycznego w roku, jasne jest, że EES nadal nie jest gotowy na szczyt letnich podróży. Pasażerowie nie powinni być wykorzystywani jako króliki doświadczalne w niedopracowanym systemie kontroli paszportowej. Prowadzi on do długich kolejek, przegapionych lotów i niepotrzebnego stresu na lotniskach tego lata.

Na problemy narzeka także port w Dover

Szef portu w Dover, Doug Bannister ostrzegł także, że przez system EES kierowcy będą musieli stać w długich kolejkach przez całe lato. Powiedział, że sznur samochodów będzie „wylewać się z portu na drogę publiczną na wiele kilometrów”, jeśli nic się nie zmieni. Według niego lokalne skutki mogą być „katastrofalne”.

W przypadku większości podróżnych z Wielkiej Brytanii procedura odbywa się na lotniskach zagranicznych. Jednak jest ona również realizowana w porcie w Dover, terminalu Eurotunelu w Folkestone. A także na dworcu kolejowym Londyn St Pancras.