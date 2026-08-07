Strajki autobusów w Londynie uderzą w dojazdy do pracy. Oto wszystkie daty

Kierowcy zapowiadają 26 dni protestów. Tysiące pasażerów musi przygotować się na utrudnienia. Nadchodzące strajki autobusów w Londynie to poważne wyzwanie dla komunikacji miejskiej.

Londyńskich pasażerów czekają poważne zakłócenia w komunikacji. Ponad 1500 kierowców autobusów Arriva North London zapowiedziało serię strajków. Te odbędą się od sierpnia do października 2026 roku. Protesty znacząco wpłyną na codzienne podróże do pracy, szkół oraz przemieszczanie się po północnym Londynie i okolicznych miejscowościach.

Powodem sporu są przede wszystkim warunki pracy podczas upałów. Kierowcy twierdzą, że systemy chłodzenia w autobusach nie działają wystarczająco skutecznie. Dlatego kabiny podczas fal gorąca nagrzewają się nawet do ponad 40 stopni Celsjusza.

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Związek zawodowy Unite domaga się poprawy warunków pracy i wyposażenia autobusów w sprawną klimatyzację. Według kierowców obecna sytuacja wpływa nie tylko na ich komfort, ale także na bezpieczeństwo pasażerów i innych uczestników ruchu.

Które rejony Londynu odczują skutki strajku?

Protest obejmie kierowców pracujących w ośmiu zajezdniach. Utrudnienia mogą dotknąć mieszkańców północnego Londynu oraz części Essex.

Problemy mogą pojawić się na trasach obsługiwanych przez kierowców z zajezdni:

Barking

Edmonton

Enfield

Grays

Palmers Green

Stamford Hill

Tottenham

Wood Green

Pełna lista dat strajków autobusowych

14–15 sierpnia (piątek–sobota)

18–21 sierpnia (wtorek–piątek)

25–28 sierpnia (wtorek–piątek)

4–5 września (piątek–sobota)

7–8 września (poniedziałek–wtorek)

18–19 września (piątek–sobota)

21–22 września (poniedziałek–wtorek)

2–3 października (piątek–sobota)

5–6 października (poniedziałek–wtorek)

16–17 października (piątek–sobota)

19–20 października (poniedziałek–wtorek)

Kierowcy alarmują: „To kwestia bezpieczeństwa”

Pracownicy twierdzą, że od dłuższego czasu zgłaszali problemy z wysoką temperaturą w kabinach. Jednak mimo zgłoszeń nie doczekali się wystarczających zmian. Dlatego jedynym wyjściem jest dla nich obecnie strajk.

Według związku zawodowego długotrwała praca w ekstremalnym upale może powodować zmęczenie, problemy z koncentracją i zwiększać ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Strajki autobusów w Londynie. Pasażerowie muszą przygotować się na zmiany

Dla osób korzystających z autobusów oznacza to konieczność dokładniejszego planowania podróży. Największe utrudnienia wystąpią w godzinach porannego i popołudniowego szczytu, gdy tysiące mieszkańców Londynu dojeżdżają do pracy.

Część terminów strajku zbiega się także z innymi utrudnieniami w londyńskim transporcie. Dlatego może to dodatkowo zwiększyć obciążenie komunikacji miejskiej.

Na razie nie wiadomo, czy wszystkie zapowiedziane dni protestu odbędą się. Wszystko zależy od dalszych rozmów między kierowcami a firmą Arriva. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, Londyn może czekać seria poważnych zakłóceń w kursowaniu autobusów.