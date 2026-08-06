Strajki w portach i transporcie publicznym w Holandii

4 września mają odbyć się strajki w portach, a 9 września w transporcie publicznym w Holandii. Zarówno w pierwszym jak i w drugim przypadku pracownicy strajkują przeciw cięciom w zabezpieczeniach społecznych.

Strajki w portach jak i w transporcie publicznym stworzą na początku września poważne utrudnienia dla podróżnych w Holandii. Związki zawodowe domagają się od rządu wycofania z cięć w systemie ubezpieczeń społecznych.

Wrześniowe strajki w portach i transporcie publicznym

Holenderski związek zawodowy FNV ogłosił ogólnokrajowy strajk w portach i transporcie publicznym. 4 września w godzinach 11.15 – 19.00 nie będą obsługiwane żadne statki w portach Rotterdamu, Amsterdamu i Zelandii.

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Z kolei 9 września pracownicy transportu publicznego, w tym kolei NS, przewoźników regionalnych i komunikacji miejskiej, będą protestować przez 24 godziny.

– Z powodu ciężkiej pracy osoby zatrudnione w tym sektorze są bardziej niż przeciętnie narażone na konieczność korzystania ze świadczenia WIA. Muszą mieć pewność, że otrzymają pomoc, gdy ich sytuacja się pogorszy – powiedział Edwin Kuiper z FNV Streekvervoer.

Związek zawodowy FNV oświadczył w komunikacie prasowym: „Zdajemy sobie sprawę, że 24-godzinny strajk powoduje zakłócenia. Szczerze tego żałujemy. Jednak konsekwencje likwidacji naszego systemu ubezpieczeń społecznych są znacznie poważniejsze i trwają znacznie dłużej”.

Transport publiczny wcześniej, w czerwcu, zatrzymał się na kilka godzin. Było to ostrzeżeniem dla rządu, aby wycofał się z planów cięcia w systemie ubezpieczeń społecznych. Wówczas związki zawodowe groziły kolejnymi strajkami, jeśli nic się nie zmieni po lecie.

Cięcia w zabezpieczeniach społecznych

Związki zawodowe od dawna prowadzą kampanię na rzecz wycofania się rządu z planów cięć w świadczeniach z zabezpieczenia społecznego. Plany te obejmują przyspieszone podwyższenie wieku emerytalnego (AOW), skrócenie okresu wypłacania zasiłku dla bezrobotnych (WW) oraz obniżenie zasiłku dla osób niepełnosprawnych (WIA). Rząd już zrezygnował z przyspieszonego wzrostu AOW i skorygował swoje plany dotyczące WIA i WW, ale nie na tyle, by zadowolić związki zawodowe. Uważa natomiast, że oszczędności są konieczne, aby móc finansować świadczenia.

Według FNV cięcia uderzą w każdego pracownika w Holandii z ogromną siłą.

– Pracownicy muszą mieć możliwość polegania na systemie zabezpieczenia społecznego, gdy stracą pracę lub staną się niezdolni do pracy z przyczyn od nich niezależnych – powiedziała Asmae Hajjari z FNV.