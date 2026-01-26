42-letnia Polka zaginęła w Holandii

Policja w Lesznie prowadzi poszukiwania 42-letniej Polki, Agnieszki Jasiak, która zaginęła w Holandii. Kobieta w marcu wyjechała z Leszna do pracy za granicę. Regularnie kontaktowała się z rodziną do listopada ubiegłego roku.

23 stycznia Komenda Miejskiej Policji w Lesznie została powiadomiona przez rodzinę Agnieszki Jasiak o jej zaginięciu. Wtedy też opublikowano informacje na temat tego, że Polka zaginęła w Holandii. 42-latka w ubiegłym roku w marcu wyjechała do Holandii do pracy. Do 26 listopada rodzina miała z nią regularny kontakt.

Polka zaginęła w Holandii dwa miesiące temu

Mimo że 42-letnia Agnieszka Jasiak po raz ostatni skontaktowała się z bliskimi w listopadzie, policję o jej zaginięciu powiadomiła rodzina 23 stycznia tego roku. Wtedy też służby wszczęły śledztwo w sprawie.

Policja podała rysopis Polki. 42-latka ma 150 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała, długie ciemne włosy i ciemnego koloru oczy. Cechą charakterystyczną jest tatuaż na lewym barku.

Apel policji z Leszna

Policja wystosowała apel do osób, które mogłyby posiadać jakiekolwiek informacje dotyczące zaginięcia Polki w Holandii. Proszone są o kontakt z leszczyńską policją pod numerem telefonu 47 77 31 655 lub pod bezpłatnym numerem 112.