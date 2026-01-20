Koszt wynajmu mieszkań coraz wyższy w Holandii
Koszt wynajmu mieszkań coraz wyższy w Holandii / fot. Shutterstock
HolandiaŻycie w Holandii
2 min.czytania

Rynek najmu się kurczy, ceny rosną. Holandia z rekordowo drogimi mieszkaniami

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Obecnie średni koszt wynajmu mieszkań w Holandii wzrósł powyżej 1800 euro. A dostępność mieszkań w przystępnej cenie maleje coraz bardziej.

Na prywatnym rynku wynajmu mieszkań w Holandii sytuacja robi się coraz bardziej napięta. A liczba nieruchomości w przystępnej cenie spada.

Coraz wyższy koszt wynajmu mieszkań w Holandii

W Holandii nie tylko zmniejsza się liczba mieszkań dostępnych na wynajem, ale również maleje ich liczba w przystępnej cenie. Nieruchomości z miesięcznym czynszem poniżej 1500 euro stanowiły jedynie 26 proc. dostępnych lokali. Co pokazuje, że popyt znacznie przewyższa podaż.

- Advertisement -

Nieruchomości z czynszem w przedziale od 1500 do 2000 euro były mniej zróżnicowane. Ale nastąpił też gwałtowny wzrost liczby dostępnych mieszkań z czynszem powyżej 2000 euro. 40 proc. wszystkich mieszkań na wynajem mieściło się w tym przedziale cenowym. Podczas gdy na te nieruchomości wpłynęło jedynie 21 proc. wniosków. Holenderscy najemcy potrzebują obecnie dochodów powyżej 5500 euro, aby móc płacić średni czynsz.

W IV kwartale 2025 roku wyniósł on 1838 euro miesięcznie. Jest to 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponieważ właściciele z sektora prywatnego często wymagają od najemców zarobków trzykrotnie wyższych od czynszu, osoby poszukujące mieszkania potrzebują miesięcznego dochodu brutto w wysokości około 5515 euro, aby pozwolić sobie na wynajem przeciętnego mieszkania.

Holenderscy najemcy potrzebują dochodów powyżej 5500 euro, aby pozwolić sobie na wynajem mieszkania
Holenderscy najemcy potrzebują dochodów powyżej 5500 euro, aby pozwolić sobie na wynajem mieszkania / fot. Shutterstock

Coraz mniej dostępnych mieszkań na rynku

W czwartym kwartale 2025 roku w prywatnym sektorze najmu dostępnych było 14 698 mieszkań. Natomiast 15 188 wycofano z rynku najmu. W ten sposób podaż mieszkań na wynajem w Holandii uległa dalszemu zmniejszeniu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Holandia odnotowała przejście z rynku wynajmu na rynek kupna. Coraz więcej właścicieli sprzedaje swoje wynajmowane mieszkania, szczególnie w kategorii mieszkań o niższych cenach. Dzieje się tak ze względu na nowe przepisy dotyczące czynszów, takie jak ustawa o przystępnym czynszu (Affordable Rent Act).

Wzrost czynszu w poszczególnych miastach

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku czynsze wzrosły we wszystkich głównych miastach Holandii. Jednak Amsterdam pozostaje najdroższy – 28,68 euro za metr kwadratowy – o 9,1 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rotterdam (22,35 euro za metr) i Eindhoven (19,72 euro) również odnotowały znaczny wzrost czynszów, odpowiednio o 11,2 i 13,8 proc.

Z kolei Haga (21,52 euro za metr) i Utrecht (21,95 euro) odnotowały bardziej umiarkowany wzrost, odpowiednio o 5 i 4,8 proc. Największy wzrost w przeliczeniu na metr kwadratowy odnotowały Rijswijk (23,4 proc.), Hoorn (20,4 proc.), Tilburg (20,1 proc.), Lejda (17,3 proc.) oraz Roermond (17,3 proc.).

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Przeczytaj także

Ubezpieczenie zdrowotne pokryje trzy próby rzucenia palenia

Ubezpieczenie zdrowotne w Holandii pokryje koszt trzech prób rzucenia palenia od 1 stycznia 2026 roku. Takie jest nowe rozporządzenie.

Droższe przesyłki spoza UE przez nowe cło. O ile podrożeją?

Od lipca 2026 roku Komisja Europejska planuje wprowadzić nowe cło, w wyniku czego przesyłki spoza UE będą droższe.

Wzrost kradzieży samochodów. Te marki giną najczęściej

Kradzieże samochodów w Holandii są coraz częstsze. Ujawniły to coroczne dane dotyczące przestępczości samochodowej.

Problemy z dostawami w coraz większej liczbie sklepów. Kryzys pogodowy się pogłębia

Eksperci ostrzegają, że w przypadku przedłużających się opadów może dojść do dalszych ograniczeń. Szczególnie w produktach wymagających chłodzenia i szybkiego transportu. Kryzys pogodowy trwa i dotyka kolejnych obszarów życia.

Śnieg i mróz paraliżują loty. Bilety gwałtownie drożeją!

Z powodu problemów na lotnisku w Holandii i ponad 3500 odwołanych lotów ceny biletów lotniczych na kolejny tydzień gwałtownie rosną.

Finanse i świadczenia

Praca i zarobki

Życie w Holandii

Wydarzenia kryminalne

Transport

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet