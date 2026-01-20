Rynek najmu się kurczy, ceny rosną. Holandia z rekordowo drogimi mieszkaniami

Obecnie średni koszt wynajmu mieszkań w Holandii wzrósł powyżej 1800 euro. A dostępność mieszkań w przystępnej cenie maleje coraz bardziej.

Na prywatnym rynku wynajmu mieszkań w Holandii sytuacja robi się coraz bardziej napięta. A liczba nieruchomości w przystępnej cenie spada.

Coraz wyższy koszt wynajmu mieszkań w Holandii

W Holandii nie tylko zmniejsza się liczba mieszkań dostępnych na wynajem, ale również maleje ich liczba w przystępnej cenie. Nieruchomości z miesięcznym czynszem poniżej 1500 euro stanowiły jedynie 26 proc. dostępnych lokali. Co pokazuje, że popyt znacznie przewyższa podaż.

- Advertisement -

Nieruchomości z czynszem w przedziale od 1500 do 2000 euro były mniej zróżnicowane. Ale nastąpił też gwałtowny wzrost liczby dostępnych mieszkań z czynszem powyżej 2000 euro. 40 proc. wszystkich mieszkań na wynajem mieściło się w tym przedziale cenowym. Podczas gdy na te nieruchomości wpłynęło jedynie 21 proc. wniosków. Holenderscy najemcy potrzebują obecnie dochodów powyżej 5500 euro, aby móc płacić średni czynsz.

W IV kwartale 2025 roku wyniósł on 1838 euro miesięcznie. Jest to 6,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ponieważ właściciele z sektora prywatnego często wymagają od najemców zarobków trzykrotnie wyższych od czynszu, osoby poszukujące mieszkania potrzebują miesięcznego dochodu brutto w wysokości około 5515 euro, aby pozwolić sobie na wynajem przeciętnego mieszkania.

Coraz mniej dostępnych mieszkań na rynku

W czwartym kwartale 2025 roku w prywatnym sektorze najmu dostępnych było 14 698 mieszkań. Natomiast 15 188 wycofano z rynku najmu. W ten sposób podaż mieszkań na wynajem w Holandii uległa dalszemu zmniejszeniu.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Holandia odnotowała przejście z rynku wynajmu na rynek kupna. Coraz więcej właścicieli sprzedaje swoje wynajmowane mieszkania, szczególnie w kategorii mieszkań o niższych cenach. Dzieje się tak ze względu na nowe przepisy dotyczące czynszów, takie jak ustawa o przystępnym czynszu (Affordable Rent Act).

Wzrost czynszu w poszczególnych miastach

W ciągu ostatnich trzech miesięcy ubiegłego roku czynsze wzrosły we wszystkich głównych miastach Holandii. Jednak Amsterdam pozostaje najdroższy – 28,68 euro za metr kwadratowy – o 9,1 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Rotterdam (22,35 euro za metr) i Eindhoven (19,72 euro) również odnotowały znaczny wzrost czynszów, odpowiednio o 11,2 i 13,8 proc.

Z kolei Haga (21,52 euro za metr) i Utrecht (21,95 euro) odnotowały bardziej umiarkowany wzrost, odpowiednio o 5 i 4,8 proc. Największy wzrost w przeliczeniu na metr kwadratowy odnotowały Rijswijk (23,4 proc.), Hoorn (20,4 proc.), Tilburg (20,1 proc.), Lejda (17,3 proc.) oraz Roermond (17,3 proc.).