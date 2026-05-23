Nie uwierzysz, jak łatwo kupić przemyt do UK na Facebooku

Nadal na dziesiątkach facebookowych stron zatytułowanych np. „Migracja do Londynu” reklamują swe usługi przemytnicy. Oferty obejmują szybki i łatwy przerzut ludzi do Wielkiej Brytanii w łodziach lub ciężarówkach. Choć faktycznie niejednokrotnie kończy się to na przeprawie pontonem. Pieniądze za przewóz często wpłacają rodziny mieszkające już w UK, a puntami zbiórki są małe sklepiki lub myjnie w Londynie.

Na przekór faktom, przemytnicy reklamują swe usługi jako bezpieczne i w 100 procentach pewne. Nie wspominają o setkach emigrantów, którzy utonęli w Morzu Śródziemnym lub podusili się w ciężarówkach. Nikt również nie wspomina o ryzyku i braku gwarancji dopłynięcia do celu.

Facebook punktem zamówień przerzutów nielegalnych migrantów

Posty oferujące przerzut do UK, pisane są w wielu różnych językach, w tym w języku angielskim, francuskim, tureckim, arabskim, albańskim. Analiza ogłoszeń wskazuje, że większość z nich publikują członkowie sieci przestępczych niskiego i średniego szczebla, przebywających głównie w krajach pochodzenia i tranzytu.

Osoby publikujące treści zazwyczaj zarządzają dużą liczbą kont, aby zwiększyć swój zasięg i zapewnić sobie zabezpieczenie na wypadek usunięcia treści. Wykorzystują media społecznościowe jako wstępną reklamę do „klientów”. Szczegóły usługi, cena oraz warunki uzgadniają następnie w komunikatorach.

Niektórzy są również zaangażowani w bezpośrednie ułatwianie przekraczania kanału łodziami i samochodami ciężarowymi. Nierzadko nagrywają przeprawę a nagrania wykorzystują do dalszego reklamowania sukcesów przemytników.

Przemytnicy posługują się skrótami językowymi albo niedopowiedzeniami w celu uniknięcia wykrycia lub usunięcia posta. Niczym niezwykłym są ogłoszenia typu: „Taxi to London”, „London by truck”. Przykładowe ogłoszenie może brzmieć:

Orders for you guys who want to enter Europe with a cheap price… you guys hurry and get a seat

10 lat za działalność na Facebooku dla kobiety z Croydon

W kwietniu br. 25-letnia Hoang Nguyen została skazana na 10 lat więzienia za udział w procesie polegającym na oferowaniu nielegalnego wjazdu do UK na Facebooku. Kobieta prowadziła działalność wraz z 36-letnim mężczyzną również pochodzącym z Wietnamu i mieszkającym w Leicester. Mężczyznę skazano na 12 lat.

Specjalizowali się w przejściach z Francji do Wielkiej Brytanii. Ogłaszali szybkie i bezproblemowe przerzuty za 3000 funtów od osoby. Ich ogłoszenia przyjmowały różną formę. Na przykład: „I still have a few direct flights to the UK. Passport available everyone”. Szczegóły i cena były uzgadniane za pomocą komunikatorów.

Oboje przyjechali do UK nielegalnie w 2023 roku i działali w przemycie od stycznia 2023 do kwietnia 2024. Sugeruje się, że para mogł zarobić ze swojej działalności ponad 750 tysięcy funtów.

Ceny za przemyt ludzi do UK

Ceny wahają się od 3000 do 5500 funtów i więcej. Niektóre ogłoszenia mówią nawet o 10000 funtów. Przemytnicy uzasadniają wyższe ceny wzrostem liczby kontroli i coraz większym zainteresowaniem policji i służb celnych zawartością samochodów.

Rok 2025 rekordowy

Rok 2025 okazał się rekordowy pod względem likwidacji kont Facebookowych powiązanych z przemytem ludzie. Jak podała NCA (National Crime Agency) w ciągu tego roku zamknięto ponad 10 000 kont w mediach społecznościowych powiązanych ze zorganizowaną przestępczością imigracyjną.

NCA aktywnie monitoruje media społecznościowe, wyszukując materiały i zgłaszając je platformom jako potencjalnie przestępcze, jeśli jest to uzasadnione. Działania te doprowadziły do usunięcia prawie 10 700 kont, stron i postów w ciągu 12 miesięcy do końca grudnia 2025 r.

To o prawie jedną trzecią więcej niż 8 000 usuniętych w wyniku kontroli NCA w 2024 r. i oznacza, że od momentu rozpoczęcia współpracy NCA z firmami zajmującymi się mediami społecznościowymi pod koniec 2021 r. usunięto łącznie ponad 27 000 kont.

W ciągu ostatnich dwóch lat usunięto ponad 90 procent wszystkich kont zgłoszonych platformom przez NCA.

Wśród kont wykrytych w ramach monitoringu znalazły się te reklamujące usługi w zakresie fikcyjnych małżeństw, fałszywych dokumentów tożsamości lub pomocy w składaniu fałszywych wniosków o azyl.

Inne reklamują przeprawy łodzią do Wielkiej Brytanii z Francji, twierdząc, że pasażerowie będą przewożeni „łodzią motorową”. Również przeprawy w ciężarówkach, sprzedawane są jako „usługi taksówkowe”. Niektóre posty reklamują również przeprawy przez Morze Śródziemne.