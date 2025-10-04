Zakaz przewozu kanapek do UK
Zakaz przewozu kanapek do UK / fot. Shutterstock
Podróże i turystykaUKŻycie w UK
2 min.czytania

5000 funtów kary za zabranie tych produktów spożywczych do samolotu

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Można dostać 5000 funtów kary za przewóz tych produktów spożywczych samolotem z UE do Wielkiej Brytanii w październiku. Nawet wtedy, gdy zakupiliśmy je na lotnisku lub w strefie wolnocłowej.

Każdy, kto ma w planach podróż z UE do Wielkiej Brytanii w październiku, dostał ostrzeżenie dotyczące przewożenia konkretnych artykułów przez odprawę celną. Brytyjski rząd zakazał wwożenia na Wyspy niektórych produktów spożywczych.

Październikowe utrudnienia w podróży

W październiku w Wielkiej Brytanii dojdzie do pewnych zakłóceń w podróży. Będzie to związane z zakazem przewożenia określonych produktów spożywczych na Wyspy pod groźbą kary do 5000 funtów.

A kolejnym powodem utrudnień będzie wprowadzenie 12 października nowego systemu EES. Osoby podróżujące do Europy będą musiały podać więcej danych, w tym odciski palców. A niektóre kraje wprowadzą nowe przepisy dotyczące takich kwestii, jak potwierdzenie posiadania ubezpieczenia podróżnego.

Zakaz przewozu do UK 6 produktów spożywczych

Zakaz przewożenia konkretnych produktów spożywczych z UE do Wielkiej Brytanii wynika z obaw przed epidemią pryszczycy (FMD). Podstawowe produkty, które podróżni biorą ze sobą w podróż jak kanapki, ser i przekąski, mogą stwarzać problemy.

Podróżni dostali ostrzeżenie przed grzywną w wysokości 5000 funtów, jeśli spróbują przewieźć parę konkretnych produktów przez odprawę celną. Nawet jeśli kupili je w strefie wolnocłowej.

Zgodnie z obecnymi przepisami, każdy, kto będzie przewoził do Wielkiej Brytanii: kanapki, ser, wędliny, surowe mięso lub mleko, zostanie zatrzymany na granicy.

Oto konkretne produkty objęte zakazem przewożenia do Wielkiej Brytanii:

  • wszelkiego rodzaju sery, jak brie, camembert, mozzarella, parmezan i inne,
  • wszystkie produkty mięsne, zarówno wędzone, gotowane i pakowane,
  • nabiał – mleko, jogurty, masło, śmietana i inne produkty mleczne,
  • produkty spożywcze zawierające mięso lub nabiał, jak kanapki, sałatki i inne.

Ponadto urzędnicy poinformowali, że osoby, u których zostaną znalezione te produkty, będą musiały je oddać na granicy lub zostaną one skonfiskowane i zniszczone.

W obawie przed pryszczycą wprowadzono zakaz przewozu do UK konkretnych produktów
W obawie przed pryszczycą wprowadzono zakaz przewozu do UK konkretnych produktów / fot. Shutterstock

UKHSA podało: „W poważnych przypadkach osoby, u których znaleziono te przedmioty, narażają się na grzywny do 5000 funtów w Anglii”.

Minister rolnictwa Daniel Zeichner powiedział: „Ten rząd zrobi wszystko, co w jego mocy, aby chronić brytyjskich rolników przed pryszczycą. Dlatego dodatkowo wzmacniamy ochronę, wprowadzając ograniczenia w imporcie mięsa i nabiału. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby i chronić bezpieczeństwo żywnościowe Wielkiej Brytanii”.

Produkty dozwolone

Można natomiast przewozić do Wielkiej Brytanii z krajów UE następujące produkty spożywcze:

  • chleb (oprócz kanapek z mięsem i nabiałem),
  • ciasta (bez śmietany),
  • ciastka,
  • czekoladę,
  • makarony,
  • pakowane zupy,
  • buliony,
  • przyprawy,
  • produkty roślinne,
  • suplementy diety.

