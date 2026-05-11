Tani wakacyjny bilet w Londynie

Joanna Baran
Władze Londynu ogłosiły start nowego wakacyjnego programu transportowego, który ma ułatwić mieszkańcom i turystom tanie podróżowanie po mieście podczas lata. Dlatego wprowadza tani wakacyjny bilet na komunikację miejską. Władze Londynu liczą, że tańszy transport zachęci mieszkańców do korzystania z weekendowych rozrywek. Czy będzie to sposób na ratowanie upadającego biznesu restauracyjnego?

Już od końca lipca pasażerowie będą mogli korzystać z autobusów i tramwajów bez limitu przez cały dzień za jedną opłatę wynoszącą zaledwie 1,75 funta.

Nowa oferta została przygotowana z myślą o rodzinach, osobach odwiedzających stolicę Wielkiej Brytanii oraz mieszkańcach szukających tańszego sposobu przemieszczania się w czasie wakacji. Jak wiele osób skorzysta z oferty?

Tani bilet weekendowy w Londynie – od kiedy obowiązuje

Specjalna wakacyjna oferta zacznie obowiązywać 25 lipca i potrwa do 31 sierpnia 2026 roku. Program będzie działał wyłącznie w soboty i niedziele.

W tym czasie pasażerowie zapłacą tylko raz dziennie za przejazd autobusami i tramwajami w całym Londynie. Po pierwszym skasowaniu opłaty będą mogli korzystać z kolejnych przejazdów bez dodatkowych kosztów aż do końca dnia.

Ile kosztuje nowy bilet i co obejmuje

Cena nowego weekendowego biletu władze miasta ustaliły na 1,75 funta dziennie. W ramach tej kwoty można wykonywać nieograniczoną liczbę przejazdów autobusami oraz tramwajami na terenie Londynu.

Oferta nie obejmuje metra, pociągów ani innych środków transportu kolejowego. Program dotyczy wyłącznie komunikacji autobusowej i tramwajowej zarządzanej przez Transport for London.

Jak kupić tani wakacyjny bilet w Londynie?

Pasażerowie nie muszą kupować specjalnego papierowego biletu ani rejestrować się w dodatkowym programie. System będzie działał automatycznie po użyciu standardowych metod płatności stosowanych w londyńskim transporcie publicznym.

 

Wystarczy korzystać z:

  • karty Oyster,
  • zbliżeniowej karty płatniczej,
  • telefonu lub smartwatcha z płatnością mobilną.

Po naliczeniu pierwszej opłaty system automatycznie umożliwi dalsze darmowe przejazdy autobusami i tramwajami tego samego dnia.

Dla kogo miasto przygotowało nową ofertę

Program skierowany jest zarówno do mieszkańców Londynu, jak i turystów odwiedzających miasto podczas wakacji. Władze stolicy podkreślają, że rozwiązanie ma pomóc rodzinom ograniczyć wydatki w okresie letnim, kiedy koszty podróży i atrakcji turystycznych są szczególnie wysokie.

Nowa oferta ma również zachęcić więcej osób do korzystania z transportu publicznego zamiast samochodów.

Londyn chce zachęcić do podróżowania po mieście

Władze miasta liczą, że tani wakacyjny bilet weekendowy zwiększy ruch w lokalnych restauracjach, muzeach, sklepach i atrakcjach turystycznych. Branża gastronomiczna i turystyczna już pozytywnie oceniła nową inicjatywę. Przedstawiciele wskazują, że może ona przyciągnąć więcej odwiedzających do różnych części Londynu podczas wakacji.

Eksperci zwracają uwagę, że przy obecnych cenach transportu publicznego możliwość całodziennego podróżowania po Londynie za 1,75 funta jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem.

 

