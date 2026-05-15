Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Czy szczepienia na meningokoki również dla Polaków?

Jedna osoba nie żyje, a dwie kolejne są w szpitalu z potwierdzonym meningokokowym zapaleniem osób mózgowych. Po niedawnym wybuchu zakażeń w Kent, kolejne ognisko w Reading budzi wiele obaw. Szczególnie, że znów chorymi są osoby młode, dotąd często odporne na zakażenia. Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK budzi wiele obaw i pytań.

Sprawa dotyczy młodych osób związanych ze szkołami i jedną z lokalnych uczelni w regionie. Władze potwierdziły, że jeden student zmarł.

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK – jak wygląda sytuacja?

Zgodnie z informacjami brytyjskich służb zdrowia, wszystkie przypadki dotyczą młodych ludzi, najczęściej nastolatków lub studentów. Osoba, która zmarła, była studentem Henley College w Oxfordshire. Pozostałe dwa przypadki są powiązane ze szkołami w rejonie Reading. Jeden z przypadków został potwierdzony jako meningokokowe zapalenie opon mózgowych typu B, natomiast pozostałe są nadal badane. Poznaj alarmujące objawy choroby.

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Kiedy ogłoszono zakażenia?

Oficjalnie potwierdzono nowe przypadki 14 maja 2026 roku, kiedy brytyjska agencja UK Health Security Agency poinformowała o wykryciu serii zakażeń i śmierci jednego studenta.

Służby zdrowia podkreślają, że ryzyko dla ogółu społeczeństwa pozostaje niskie. Meningokoki nie przenoszą się łatwo i wymagają bardzo bliskiego kontaktu, takiego jak wspólne mieszkanie czy długotrwały kontakt w zamkniętej grupie.

Jednocześnie choroba jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może rozwijać się szybko i prowadzić do ciężkich powikłań, a nawet śmierci w krótkim czasie. Z tego powodu każda podejrzana sytuacja jest traktowana bardzo poważnie.

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Czy prowadzone są szczepienia i działania ochronne?

W tej sytuacji nie wprowadzono masowych szczepień dla całej populacji. Służby zdrowia skupiają się na osobach, które miały bliski kontakt z chorymi. Tym osobom lekarze podają profilaktycznie antybiotyki, aby zmniejszyć ryzyko rozwoju zakażenia. W niektórych przypadkach możliwe są również szczepienia. Natomiast dotyczą one wyłącznie osób z grup ryzyka, a nie ogółu społeczeństwa.

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Czy Polacy mogą się szczepić?

Polacy mogą korzystać ze szczepień przeciw meningokokom zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce, ale zasady są różne. W Wielkiej Brytanii osoby mieszkające legalnie i zarejestrowane w systemie NHS mogą otrzymać szczepienia bezpłatnie. Dotyczy to między innymi szczepionki MenACWY, która jest oferowana nastolatkom i młodym dorosłym do 25 roku życia, oraz szczepień MenB w ramach programu dziecięcego.

Nowe ognisko zapalenia opon mózgowych w UK. Czy to sytuacja wyjątkowa?

Służby podkreślają, że w Anglii co roku notuje się kilkaset przypadków choroby meningokokowej. Natomiast pojedyncze ogniska w szkołach lub społecznościach młodych ludzi zdarzają się co jakiś czas. Ponowny wybuch zakażenia wśród młodych osób nie jest w tej chwili alarmujący. Jednak trzeba również na bieżąco monitorować sytuację, a w przypadku objawów infekcji menigokokowej – szybko zgłosić się do lekarza.