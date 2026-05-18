Oszustwa parkingowe w UK coraz częstsze. Ich liczba wzrosła aż o 1300 proc.

Zatrważająco wzrosła liczba oszustw parkingowych, w których fałszywy kod QR wykorzystuje się do kradzieży danych płatniczych.

Jak wynika z danych uzyskanych w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Ailsa Reliability Solutions aż o 1300 proc. wzrosła od 2022 roku liczba oszustw parkingowych. Polegają one na naklejaniu na automaty fałszywych kodów QR.

Oszustwa parkingowe coraz częstsze w UK

Z danych wynika, że w roku 2022 zgłoszono tylko dziewięć przypadków oszustw parkingowych z wykorzystaniem fałszywego kodu QR. A pokrzywdzeni kierowcy stracili 322 funty. Natomiast już w roku 2025 liczba zgłoszeń wzrosła do 133, a kierowcy stracili 29 682 funty.

Wielu kierowców nie zgłasza oszustw, zwłaszcza w przypadku utraty niewielkich kwot, dlatego rzeczywista skala przestępstw tego rodzaju jest dużo większa.

Fałszywe kody QR

Ze względu na fakt, że coraz więcej parkingów korzysta z płatności bezgotówkowych, a kierowców prosi się o pobranie odpowiedniej aplikacji z pomocą kodu QR, oszuści znaleźli sposób na dostęp do łatwych pieniędzy.

Oszustwo polega na zastąpieniu lub zamaskowaniu oryginalnego kodu fałszywym, co prowadzi niczego niepodejrzewającego użytkownika do strony internetowej, gdzie jego dane mogą zostać zarejestrowane i wykorzystane w sposób nielegalny.

Najczęściej prowadzi to do strat finansowych, ponieważ fałszywa strona internetowa prowadzi do kradzieży danych z konta bankowego użytkownika. Natomiast użytkownik zostaje dodatkowo obciążony karą za brak zapłaty za parkowanie.

Jak nie dać się oszukać?

Oszustwo z kodem QR jest skuteczne, ponieważ trudno rozpoznać, że znak zmodyfikowano lub wymieniono. Brytyjskie Stowarzyszenie Parkingowe podaje jednak pewne zalecenia, które mogą uchronić kierowców przed oszustwem.

Po pierwsze – zawsze warto sprawdzać kody QR pod kątem śladów ingerencji. Jeśli wygląda na to, że kod przyklejono do oryginalnego kodu, nie powinniśmy go skanować.

Po drugie – należy zwrócić uwagę na adres strony internetowej. Skanując kod QR powinniśmy sprawdzać, czy adres strony internetowej jest prawidłowy lub pochodzi z odpowiedniego linku do sklepu z aplikacjami.

Po trzecie – najlepiej korzystać z oficjalnej aplikacji, aby dokonywać bezpiecznych płatności. W razie wątpliwości lepiej ręcznie wprowadzić adres strony internetowej w przeglądarce, zamiast skanować nieznany kod QR.