Aż 51% kierowców oszczędza paliwo, bo jest drogie. Zobacz jak!

Ponad połowa kierowców zmienia nawyki z powodu wysokich cen paliw. Rosną też kradzieże diesla, ale i benzyny. Rekordowe ceny paliw zmuszają kierowców do zastanowienia się dwa razy zanim gdzieś pojadą. Zobacz jak można oszczędzać paliwo na codzień i czy realnie różnica jest odczuwalna.

Rekordowe ceny paliwa dotykają każdego

W obliczu stale rosnących kosztów paliwa i kolejnych rekordów cenowych benzyny i diesla, kierowcy zastanawiają się jak oszczędzać na spalaniu. Drugie pytanie to: jak najtaniej zatankować?

Jak podał dziennik Daily Mail, podczas przeprowadzania ankiety, aż 51 procent kierowców przyznało, że zmieniło swoje nawyki podróżowania lub styl jazdy, by zaoszczędzić pieniądze.

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Nie ma się co dziwić. Dziennik powołuje się na analizy, które wskazują, że zatankowanie do pełna SUV-a z 70-litrowym bakiem benzyny bezołowiowej kosztuje dziś o 15 funtów więcej niż dwa lata temu. Natomiast w przypadku auta z silnikiem Diesla ta różnica jest znacznie wyższa i wynosi blisko 40 funtów.

Jak kierowcy oszczędzają paliwo?

Z badania przeprowadzonego wśród zmotoryzowanych przez platformę DiscoverCars.com wynika, że dwie piąte kierowców unika zbędnych podróży samochodem. Zaś ponad dwie trzecie porównuje ceny na różnych lokalnych stacjach przed wyborem miejsca tankowania – czego wcześniej nie robiły.

Około jedna trzecia badanych deklaruje, że zmieniła styl jazdy na bardziej ekonomiczny, a jedna czwarta łączy kilka spraw do załatwienia w jedną trasę.

Badanie wykazało również, że przy napiętych domowych budżetach wysokie ceny paliw stawiają część osób przed trudnym wyborem: zatankować samochód czy zrezygnować z innych ważnych zakupów.

Oprócz zmiany stylu jazdy wielu kierowców zmodyfikowało także sposób przemieszczania się. Aż 30 procent przyznaje, że aktywnie ogranicza korzystanie z auta. 18 procent respondentów pokonuje teraz krótkie dystanse pieszo, zamiast wsiadać za kółko, a niemal tyle samo (14 procent) częściej wybiera transport publiczny. Kolejne 12 procent deklaruje częstszą jazdę na rowerze, choć w obliczu chłodnej i deszczowej jesienno-zimowej aury pozostaje pytaniem otwartym, ilu z nich utrzyma ten nawyk.

Inni decydują się na znacznie poważniejsze zmiany, przesiadając się na auta zasilane bateriami. Najnowszy raport EV Readiness Index organizacji AA pokazuje, że 60 na 100 brytyjskich kierowców rozważa obecnie zakup samochodu elektrycznego, w porównaniu z 47,5 nieco ponad rok temu.

Lista sprawdzonych sposób na oszczędzanie paliwa

Aby zauważalnie zmniejszyć zużycie paliwa (nawet o 15–25% w skali miesiąca), najlepiej połączyć zmianę nawyków za kierownicą z odpowiednim przygotowaniem samochodu.

Jak oszczędzić paliwo stylem jazdy i przygotowaniem auta?

Płynność i przewidywanie: Unikaj gwałtownego przyspieszania i ostrego hamowania. Obserwuj ruch daleko przed sobą – zdejmuj nogę z gazu znacznie wcześniej przed czerwonym światłem lub zakrętem. Hamowanie silnikiem: Zamiast wrzucać na luz przed zatrzymaniem, zostaw auto na biegu i puść pedał gazu. W nowoczesnych autach wtrysk paliwa jest wtedy całkowicie odcinany (spalanie wynosi 0,0 l/100 km), podczas gdy na biegu jałowym silnik nadal zużywa paliwo. Odpowiednie obroty i biegi: Zmieniaj biegi na wyższe stosunkowo wcześnie (zwykle przy ok. 2000–2500 obr./min w benzynie i ok. 1800–2000 obr./min w dieslu), ale unikaj tzw. „duszenia” silnika na zbyt niskich obrotach pod obciążeniem (np. pod górę). Ograniczenie prędkości na trasie. Jazda z prędkością 110–120 km/h zamiast 140 km/h na autostradzie potrafi obniżyć spalanie o 15–20%. Używanie tempomatu: Na płaskich odcinkach tras szybkiego ruchu tempomat utrzymuje stałą dawkę paliwa bez niepotrzebnych mikroprzyspieszeń. Utrzymuj prawidłowe ciśnienie w oponach. Zbyt niskie ciśnienie zwiększa opory toczenia. Już spadek o 0,3–0,5 bara podnosi spalanie o kilka procent. Sprawdzaj ciśnienie raz w miesiącu oraz przed dłuższą trasą. Wyjmij z bagażnika niepotrzebne, ciężkie przedmioty (każde dodatkowe 50–100 kg to wyższe zużycie paliwa w mieście). Zdemontuj bagażnik dachowy lub boks, gdy z nich nie korzystasz.

Jak planować trasy i zmienić nawyki, aby oszczędzać paliwo?

Łącz załatwianie spraw w jedną trasę. Zamiast trzech krótkich wyjazdów w ciągu dnia, załatw wszystko za jednym razem. Np. obierając dzieci ze szkoły rób po drodze zakupy. Planuj załatwianie spraw w puntach jak najbliżej siebie. Wyszukuj miejsca do których potrzebujesz jechać blisko siebie (np. sklep blisko urzędu, w którym masz coś załatwić). Zwiększ ilość tras pokonywanych pieszo. Jeśli jesteś rodzicem planuj wspólne odwożenie dzieci z innymi rodzicami na zmianę. Ogranicz korzystanie z klimatyzacji i ogrzewania. Unikaj rozgrzewania silnika na postoju. Po odpaleniu auta ruszaj od razu (przez pierwsze kilometry jadąc spokojnie na niskich obrotach). Gaś silnik na dłuższych postojach – „magiczne 20 sekund”. Jeśli stoisz gdzieś dłużej lub czekasz na kogoś, wyłącz silnik. Próg opłacalności jest tutaj jest dość sporny. Według organizacji takich jak ADAC czy amerykański Department of Energy, oszczędność paliwa zaczyna się już po przekroczeniu ok. 10–20 sekund postoju. Czyli postoje powyżej 20 sekund powinny oznaczać wyłączenie silnika.

Jednak jeśli jechałeś dynamicznie lub z dużą prędkością autem z silnikem diesla, przed zgaszeniem silnika należy odczekać, aby schłodzić turbinę. Również gdy podróż była krótka i silnik nie osiągnął jeszcze optymalnej temperatury roboczej, lepiej go nie gasić na krótki postój.

Coraz więcej kierowców ucieka ze stacji bez płacenia za paliwo

Niestety rekordowe ceny paliw oznaczają także ich kradzieże.

Kradzieże paliwa oraz sytuacje, w których kierowcy oświadczają obsłudze stacji, że nie stać ich na zapłatę, stają się coraz częstsze – szczególnie w przypadku oleju napędowego. Z najnowszej analizy incydentów na brytyjskich stacjach paliw wynika, że od wybuchu konfliktu w Iranie liczba przypadków nieopłacenia tankowania diesla rosła niemal dwukrotnie szybciej niż w przypadku benzyny.

W ciągu ośmiu miesięcy – od marca do października – liczba incydentów związanych z olejem napędowym wzrosła o 21 procent w porównaniu z poprzedzającym ośmiomiesięcznym okresem. W tym samym czasie liczba zdarzeń dotyczących benzyny zwiększyła się o 12 procent.

Objętość oleju napędowego skradzionego lub nieopłaconego z powodu braku środków wzrosła o 27 procent – ponad trzykrotnie bardziej niż w przypadku benzyny, gdzie odnotowano wzrost o 8 procent. Pokazuje to, że diesel odpowiada za coraz większą część przestępczości paliwowej.