Coraz wyższe ceny paliwa w Wielkiej Brytanii
Coraz wyższe ceny paliwa w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
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Ceny paliwa osiągnęły najwyższy poziom od czterech lat

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Według RAC koszt zatankowania samochodu rodzinnego wzrósł od początku września o prawie 5 funtów. Nowe dane pokazują, że ceny paliwa (benzyny i oleju napędowego) osiągnęły poziom najwyższy od czterech lat.

Cena oleju napędowego w Wielkiej Brytanii jest obecnie najwyższa od 29 lipca 2022 roku. Natomiast cena benzyny osiągnęła poziom niespotykany od 23 sierpnia 2022 roku.

Rekordowe ceny paliwa

Organizacja RAC podała, że we wtorek średnia cena litra benzyny na brytyjskich stacjach paliw wyniosła 170,54 pensa. Natomiast cena oleju napędowego wzrosła do 192,86 pensa. Jak stwierdził Simon Williams, dyrektor ds. polityki w RAC, koszty paliwa nadal będą rosły, gdyż cena ropy utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę.

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Od początku tego miesiąca koszt zatankowania samochodu rodzinnego wzrósł już o prawie 5 funtów. Do 94 funtów w przypadku benzyny i 106 funtów w przypadku oleju napędowego. Rośnie zatem presja na ministra finansów, aby podjął działania wspierające gospodarstwa domowe, z których wiele jest uzależnionych od samochodu – powiedział Williams.

W poniedziałek cena ropy Brent wzrosła o prawie 3 procent po nowych atakach wymierzonych w Arabię Saudyjską i żeglugę w rejonie Zatoki Perskiej, będących następstwem wcześniejszego ataku na saudyjski rurociąg naftowy.

Tymczasem w zeszłym tygodniu ceny ropy po raz pierwszy od lipca przekroczyły 100 dolarów za baryłkę w następstwie kolejnej serii uderzeń w ramach konfliktu z Iranem.

Podwyżka podatku paliwowego jest zawieszona do końca tego roku
Podwyżka podatku paliwowego jest zawieszona do końca tego roku / fot. Shutterstock

Wzrost podatku paliwowego

Kolejnym obciążeniem dla brytyjskich gospodarstw domowych może być wzrost podatku paliwowego od stycznia. Istnieją jednak silne argumenty za utrzymaniem go na obecnym poziomie, przynajmniej do końca kadencji parlamentu.

Przypomnijmy, że brytyjski rząd zamroził stawkę podatku paliwowego na poziomie 52,95 pensa za litr. Przedłużył w ten sposób obowiązywanie tymczasowej obniżki o 5 pensów za litr do 31 grudnia 2026 roku. I odłożył w czasie stopniowe podwyżki, które miały się rozpocząć we wrześniu 2026 roku.

Zgodnie z przyjętymi założeniami legislacyjnymi, od 1 stycznia 2027 roku stawki miałyby powrócić do poprzedniej ścieżki zmian. Czy tak się jednak stanie, dowiemy się przy okazji ogłoszenia jesiennego budżetu na przyszły rok.

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