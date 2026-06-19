Spadają ceny paliwa. Ile zapłacimy za benzynę i olej napędowy?

W Wielkiej Brytanii spadają ceny paliwa. RAC poinformowało, że benzyna potaniała o 5 pensów od szczytu wojny w Iranie, a olej napędowy o 17 pensów.

Wstępne porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, które ma odblokować ruch w cieśninie Ormuz, wpływa na stabilizację sytuacji międzynarodowej. A co za tym idzie, także cen ropy na rynku światowym. Obecnie odnotowujemy spadek cen paliwa, który będzie najprawdopodobniej postępował przez cały tydzień.

Spadek cen paliwa w Wielkiej Brytanii

Z informacji podanych przez RAC wynika, że ceny benzyny spadły o 5 pensów za litr w porównaniu z apogeum wojny w Iranie. Natomiast cena oleju napędowego za litr spadła o 17 pensów. Obecnie w Wielkiej Brytanii za litr benzyny musimy zapłacić 154,72 pensa, a oleju napędowego 174,3 pensa.

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Stwierdzono także, że ceny benzyny powinny spaść poniżej 150 pensów za litr w ciągu tygodnia, a cena oleju napędowego poniżej 170 pensów. Przypomnijmy, że cena oleju napędowego osiągnęła szczyt 15 kwietnia na poziomie 191,54 pensa za litr, a benzyny 28 maja na poziomie 159,53 pensa za litr.

Prognozy na przyszły tydzień

Ponieważ transport ropy naftowej jest procesem powolnym, zmiany cen na rynkach hurtowych pojawiają się na stacjach benzynowych dopiero po około dwóch tygodniach. Jak wspomnieliśmy – w następnym tygodniu najprawdopodobniej zobaczymy dalszy spadek cen paliw.

Simon Williams, dyrektor ds. polityki w RAC, powiedział:

– Tempo spadku powinno przyspieszyć, ponieważ cena baryłki ropy naftowej utrzymuje się poniżej 80 dolarów od dwóch dni. Takiej sytuacji nie widzieliśmy od początku marca. Kierowcy mogą spodziewać się spadku średniej ceny benzyny na stacjach poniżej 150 pensów w ciągu najbliższego tygodnia. Podczas gdy cena benzyny powinna spaść poniżej 170 pensów. Jeśli cena ropy Brent utrzyma się na tym poziomie lub będzie dalej spadać, długoterminowa sytuacja na stacjach powinna się jeszcze poprawić.

Wielka Brytania jest w dużym stopniu uzależniona od importu ropy naftowej i gazu. Z czego większość pochodzi ze Stanów Zjednoczonych i Norwegii. Cena ropy naftowej na rynku światowym decyduje o tym, ile Wielka Brytania za nią płaci.