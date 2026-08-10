„Jesteśmy na wczasach”. Piosenki Wojciecha Młynarskiego na londyńskiej scenie

Jesienią londyński Teatr POSK ponownie stanie się miejscem spotkania Polonii z polską kulturą. Tym razem Scena Polska Londyn zaprosi widzów na muzyczny spektakl „Jesteśmy na wczasach” – pełną humoru, nostalgii i ponadczasowych tekstów podróż przez twórczość Wojciecha Młynarskiego. Przedstawienie będzie można zobaczyć od 9 do 11 października podczas pięciu pokazów.

Młynarski brzmi aktualnie

Twórczość Wojciecha Młynarskiego od lat zajmuje szczególne miejsce w historii polskiej piosenki. Był mistrzem słowa, błyskotliwej puenty i przenikliwym obserwatorem codzienności. W swoich utworach z niezwykłą lekkością łączył inteligentny humor z refleksją, tworząc teksty, które mimo upływu lat pozostają zaskakująco aktualne.

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Scena Polska Londyn postanowiła sięgnąć po ten dorobek, przygotowując spektakl muzyczny oparty na najbardziej znanych piosenkach artysty. Publiczność usłyszy między innymi takie klasyki jak „W Polskę idziemy”, „W co się bawić” czy „Mija mi”, które od dekad należą do kanonu polskiej kultury.

Na emigracji kontakt z polską kulturą często nabiera szczególnego znaczenia. Piosenki Wojciecha Młynarskiego przypominają język, którym dorastały całe pokolenia Polaków, a ich inteligentny humor i celne obserwacje sprawiają, że nawet po latach potrafią wywołać zarówno uśmiech, jak i chwilę refleksji.

Pensjonat Orzeł

Twórcy nie ograniczyli się do koncertowego wykonania piosenek. Wszystkie utwory zostały wpisane w teatralną opowieść rozgrywającą się w fikcyjnym „Pensjonacie Orzeł”.

To właśnie tam spotykają się kuracjusze przyjeżdżający pozornie na spokojny wypoczynek. Szybko okazuje się jednak, że pensjonat staje się miejscem niespodziewanych spotkań, zabawnych sytuacji i poszukiwania uczuć. Bohaterowie, których losy prowadzą widzów przez kolejne piosenki Młynarskiego, tworzą pełną humoru historię inspirowaną codziennym życiem i relacjami międzyludzkimi.

Nie tylko polskie przeboje

Program spektaklu nawiązuje również do fascynacji Wojciecha Młynarskiego kulturą francuską. Obok jego najbardziej znanych utworów zabrzmią także francuskie klasyki, między innymi „Życie na różowo” oraz „Bez miłości nie ma nic”, nadając przedstawieniu dodatkowy muzyczny wymiar.

Nowe aranżacje znanych kompozycji mają połączyć szacunek dla oryginału z nowoczesnym scenicznym wykonaniem.

Na scenie Sceny Polskiej Londyn

W spektaklu wystąpią:

Zuzanna Markowska

Magdalena Włodarczyk

Dorota Zięciowska

Jan Marczewski

Dominik Mironiuk

Wojtek Piekarski

Za choreografię odpowiada Olga Szostak.

Terminy spektakli

Przedstawienie będzie można obejrzeć w Teatrze POSK w następujących terminach:

piątek, 9 października – godz. 19:00

sobota, 10 października – godz. 16:00 i 19:00

niedziela, 11 października – godz. 16:00 i 19:00

Bilety i informacje

Spektakle odbędą się w Teatrze POSK, przy 238–246 King Street, London W6 0RF. Najbliższe stacje metra to Ravenscourt Park oraz Hammersmith.

Ceny biletów:

VIP – £30

normalny – £25

miejsca z ograniczoną widocznością – £15

grupowe – £15 (z wyłączeniem miejsc VIP)

studenci i renciści – £3 zniżki po wcześniejszym kontakcie z kasą teatru.

Rezerwacje i informacje:

Bilety są dostępne poprzez platformę Eventbrite: https://www.eventbrite.co.uk/o/scena-polskauk-10609117590