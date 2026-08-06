Holandia wydaje pozwolenia na budowę, ale pracowników wciąż brakuje

Pozwoleń przybywa, mieszkań wciąż brakuje. Dlatego firmy budowlane poszukują pracowników. Czy specjaliści z Polski znajdą pracę?

W Holandii pojawia się coraz więcej pozwoleń na budowę nowych mieszkań. To dobry sygnał dla rynku nieruchomości. Jednak za samym pozwoleniem nie od razu pojawia się gotowy dom. Zanim rodzina odbierze klucze, ktoś musi przecież ten dom wybudować. A z tym właśnie Holandia ma coraz większy problem.

Według ING Research liczba wydawanych pozwoleń na nowe mieszkania rośnie. Jednak między otrzymaniem pozwolenia a przekazaniem kluczy często mijają ponad dwa lata. W tym czasie trzeba przygotować projekt, znaleźć wykonawców, kupić materiały i przeprowadzić całą budowę. Trzeba znaleźć pracowników, a to jest coraz większym problemem.

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Pytanie brzmi: kto postawi tysiące nowych mieszkań, skoro firmy budowlane już dziś narzekają na brak rąk do pracy?

Tysiące nowych miejsc pracy na budowach, ale pracowników wciąż brakuje

Holenderski sektor budowlany będzie potrzebował kolejnych pracowników. Nowe projekty oznaczają większe zapotrzebowanie na murarzy, cieśli, monterów instalacji, operatorów maszyn budowlanych, elektryków, hydraulików oraz pracowników wykończeniowych.

Branża już teraz odczuwa niedobór kadr. Według szacunków organizacji związanych z holenderskim budownictwem braki mogą sięgać kilkunastu tysięcy pracowników w całym sektorze. Przy planowanym wzroście liczby budów problem może się jeszcze pogłębić. Dlatego firmy będą szukały nowych pracowników zarówno w Holandii, jak i za granicą.

Pozwolenia są, ale budowy nie zawsze startują

Holandia wydaje coraz więcej pozwoleń. Jednak paradoksalnie, liczba rozpoczętych budów pozostaje niższa. Każdego roku rozpoczyna się budowa około 10–15 tysięcy mieszkań mniej, niż wynikałoby to z liczby wydanych zgód.

Powodów jest kilka. Firmy zmagają się z wysokimi kosztami materiałów, ograniczeniami związanymi z azotem, problemami z dostępem do energii oraz brakiem pracowników. Nawet jeśli inwestor otrzyma zgodę na budowę, musi jeszcze znaleźć ekipę, która wykona prace. A pracowników wciąż brakuje.

Kiedy ruszą nowe projekty?

Największy wzrost liczby ukończonych mieszkań nie nastąpi od razu. ING Research przewiduje, że w 2026 roku w Holandii zostanie oddanych około 71 tysięcy nowych mieszkań. Natomiast w 2027 roku około 74 tysięcy. To nadal mniej niż rządowy cel 100 tysięcy nowych mieszkań rocznie.

Dla firm budowlanych oznacza to jednak więcej pracy w kolejnych latach. Projekty, które dziś otrzymują pozwolenia, będą stopniowo przechodzić do fazy realizacji. Wraz z nimi pojawi się zapotrzebowanie na tysiące pracowników.

Budowlany rynek pracy otwiera drzwi dla tysięcy pracowników

Holenderskie firmy budowlane będą potrzebować ludzi, którzy potrafią szybko wejść na plac budowy i wykonywać konkretne zadania. Największe szanse będą mieli fachowcy z doświadczeniem, ale także osoby gotowe nauczyć się zawodu.

Nowe mieszkania nie powstaną tylko dzięki pozwoleniom i projektom. Potrzebne są przede wszystkim ręce do pracy. Holandia ma plany budowy tysięcy domów, ale największym wyzwaniem może okazać się nie papierologia, lecz znalezienie ludzi, którzy te domy zbudują.