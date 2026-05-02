W porównaniu z kosztami utrzymania polska emerytura jest bardziej opłacalna niż brytyjska
Brytyjska emerytura mniej opłacalna niż polska. Polacy w UK wychodzą na tym gorzej

Paulina Markowska
Z najnowszej analizy Pension Breakeven Index wynika, że brytyjska emerytura należy do najsłabszych w Europie. Polacy w UK pobierający State Pension mają do dyspozycji tylko 220 funtów miesięcznie. W porównaniu z kosztami utrzymania, dochód emerytalny w Polsce jest wyższy niż w UK.

Emeryci w Wielkiej Brytanii należą do najmniej zabezpieczonych finansowo w Europie, gdy porównamy dochody ze State Pension z kosztami utrzymania. Co ciekawe – w najnowszym rankingu Polska wypada zdecydowanie lepiej pod tym względem niż UK.

Mimo że kwietniowe podwyżki emerytur poprawiły ogólną sytuację, Wielka Brytania nadal pozostaje w tyle za wieloma krajami europejskimi. W tym także Polską, Irlandią czy Francją. Emeryci w UK otrzymują zaledwie 1045 funtów miesięcznie. Podczas gdy miesięczne koszty utrzymania osoby samotnej wynoszą 825 funtów.

Indeks progu rentowności emerytur (Pension Breakeven Index) Almond Financial z 2026 roku pokazuje, że brytyjska emerytura państwowa jest zaledwie o 26,67 proc. wyższa od progu rentowności. Oznacza to, że emeryci po pokryciu podstawowych kosztów utrzymania pozostają z miesięczną nadwyżką w wysokości około 220 funtów.

Dla porównania dochód emerytalny w Polsce, według Europejskiego Wskaźnika Progu Rentowności Emerytur, wynosi 42,42 proc. Przy czym wysokość miesięcznej emerytury oszacowano na 876,17 funta, a koszty życia w kraju na 615,20 funta.

Dochód emerytalny w Polsce plasuje się wysoko w rankingu najlepszych w Europie
Porównanie emerytur w Europie

Coroczne badanie stanowi porównanie dochodów emerytalnych ze średnimi miesięcznymi kosztami utrzymania w Europie. Kraje klasyfikuje się pod względem tego, w jakim stopniu emerytury wykraczają poza niezbędne wydatki.

Najlepszymi emeryturami, których wysokość przekracza koszty utrzymania o 514,19 proc., cieszą się mieszkańcy Luksemburga. Średnia miesięczna emerytura w wysokości 6617,32 euro (5719,38 funta) znacznie przekracza typowe koszty utrzymania, które wynoszą około 931,20 funta. Z tego wynika, że emeryci otrzymują ponad sześciokrotnie więcej niż potrzebują na życie.

Drugie miejsce zajmuje Norwegia. Tam emerytury przekraczają próg rentowności o ponad 240 proc. I to mimo stosunkowo wysokich kosztów utrzymania.

Na trzecim miejscu plasuje się Hiszpania. Tam z kolei niższe koszty utrzymania i silny system emerytalny gwarantują emerytom ponad 115 proc. powyżej progu rentowności.

Najmniej opłacalna emerytura

Do krajów, w których emerytura jest najmniej opłacalna należy Armenia. Zajęła ona ostatnie miejsce w rankingu. Dochody emerytalne są tam niższe o 86 proc. od kosztów utrzymania. Emeryci są na dużym minusie i otrzymują zaledwie 118 funtów miesięcznie przy średnich kosztach życia około 518 funtów.

Słabo wypada także Mołdawia. Tam dochód emerytalny pokrywa mniej niż połowę niezbędnych miesięcznych wydatków.

