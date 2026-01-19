Jak wysoka czeka nas emerytura w Wielkiej Brytanii już po 10 latach pracy?

Emerytura w Wielkiej Brytanii może być zaskoczeniem dla Polaków. Sam system emerytalny należy do bardziej złożonych niż w Polsce, a także… bardziej szczodrych.

W 2026 roku w Wielkiej Brytanii nie tylko nastąpi podniesienie wieku emerytalnego, ale także podwyżka samych emerytur. Około 13 milionów emerytów może liczyć na wzrost State Pension o 4,6 proc.

Emerytura w Wielkiej Brytanii

Jak już wspomnieliśmy – system emerytalny w Wielkiej Brytanii jest bardziej złożony niż w Polsce. Emerytura państwowa, czyli State Pension zależy od składek na ubezpieczenie społeczne (National Insurance Contributions). Jednak na jej wysokość mają wpływ obowiązkowe pracownicze plany emerytalne (Workplace Pension), a także dobrowolne fundusze (Personal Pension).

Natomiast sama State Pension dzieli się na: Basic State Pension i New State Pension. Pierwsza obejmuje mężczyzn urodzonych przed 6 kwietnia 1951 roku i kobiety urodzone przed 6 kwietnia 1953 roku. Z kolei New State Pension odnosi się do pozostałej grupy.

Emerytura po 10 latach pracy

Brytyjski system emerytalny słynie z tego, że prawa do emerytury państwowej nabywamy już po 10 latach pracy lub opłacania składek. Bardzo ważne jest to, że lata te nie muszą następować po sobie.

Co jednak istotne – do otrzymania pełnej emerytury wymaganych jest 35 lat pracy (lub opłacania składek). Zatem mimo nabycia prawa do emerytury po 10 latach, jest ona niewielka i wynosi tylko 10/35 pełnej kwoty świadczenia.

W brytyjskim systemie emerytalnym istnieje możliwość uzupełnienia brakujących lat przez wpłacenie określonej wysokości składek.

Dla przykładu – po przepracowanych na Wyspach 10 latach – możemy otrzymać 260 funtów miesięcznie (czyli w przeliczeniu 1260 złotych). Jednak każdy kolejny przepracowany rok prowadzi do zwiększenia emerytury o 1/35 pełnej kwoty.

Podniesienie wieku emerytalnego

W tym roku nastąpi podniesienie wieku emerytalnego. Ustawa o emeryturach z 2014 roku przyspieszyła podniesienie wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii z 66 do 67 lat o osiem lat. Brytyjski rząd zmienił także termin tej zmiany.

Oznacza to, że osoby urodzone między 6 marca 1961 a 5 kwietnia 1977 roku będą uprawnione do pobierania emerytury państwowej po ukończeniu 67 lat. A pełne wdrożenie tej zmiany dla wszystkich mężczyzn i kobiet zaplanowane jest na 2028 rok.

Podwyżka emerytur

W przypadku pełnej nowej emerytury państwowej kwota tygodniowa wzrośnie w tym roku z 230,25 funta do 241,30 funta. Czyli około 965,20 funta miesięcznie, a 12 547,60 funta rocznie.

Jest to kwota nieznacznie poniżej progu kwoty wolnej od podatku dochodowego wynoszącej 12 570 funtów, więc pozostanie wolna od podatku. Pełna podstawowa emerytura państwowa wzrośnie ze 176,45 funta tygodniowo do 184,92 funta – co daje około 739,68 funta miesięcznie.