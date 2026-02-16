podróż pociągiem
Likwidacja taryf szczytowych kosztuje budżet kilkadziesiąt milionów funtów rocznie / fot. Shutterstock.com
Podróże i turystykaUK
2 min.czytania

Cen biletów kolejowych nie wzrosną. Koniec przepłacania w godzinach szczytu

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Podróż pociągiem przestaje być luksusem zarezerwowanym dla najbardziej zdeterminowanych. W czasach, gdy koszty życia rosną szybciej niż wynagrodzenia, każda decyzja o zamrożeniu cen działa jak oddech ulgi. Jak podało BBC, Szkocja ogłosiła właśnie, że ceny biletów operatora ScotRail nie wzrosną w tym roku.

To ruch, który wpisuje się w szersze zjawisko polityki ochrony domowych budżetów – i pokazuje, jak transport publiczny staje się jednym z kluczowych narzędzi walki z presją inflacyjną.

- Advertisement -

Podróż pociągiem blisko 50 proc. tańsza dzięki likwidacji taryf szczytowych

Decyzja ogłoszona przez pierwszego ministra Johna Swinneya nie dotyczy tylko pojedynczych tras czy wybranych grup pasażerów. Zamrożenie obejmie wszystkie bilety kolejowe – od jednorazowych po sezonowe i Flexipass. Ceny nie wzrosną mimo rosnących kosztów funkcjonowania transportu. Warto pamiętać, że wcześniej zlikwidowano tzw. taryfy szczytowe, które windowały ceny przejazdów w godzinach największego ruchu.

Przy okazji Urząd Standardów Reklamowych nakazał ScotRail usunięcie ze strony twierdzeń o najtańszych biletach ze względu na uznanie ich za wprowadzające w błąd. Firma zmieniła więc przekaz na podkreślający jedynie dobry stosunek ceny do jakości.

podróż pociągiem
Ceny biletów operatora ScotRail nie wzrosną w najbliższym czasie / fot. Shutterstock.com

Rząd szacuje, że likwidacja taryf szczytowych kosztuje budżet od 40 do 45 milionów funtów rocznie. Tańszy transport zbiorowy prawdopodobnie nieco ograniczy ruch samochodowy i w konsekwencji ograniczy trucie środowiska.

Dotychczas to godziny poranne przed 9.15 oraz popołudniowe między 16.42 a 18.30 generowały najwyższe opłaty. Model cenowy oparty na czasie podróży przez lata był standardem, ale w realiach kryzysu kosztów życia zaczął być coraz mocniej kwestionowany do tego stopnia, że w niektórych relacjach przewozowych ceny spadły o prawie połowę.

Tańsza kolej zachęci pasażerów do korzystania z transportu zbiorowego

Zamrożenie cen i likwidacja taryf szczytowych to nie tylko decyzje budżetowe. To sygnał, że transport zbiorowy staje się częścią strategii poprawy jakości życia. Gdy przejazd w godzinach największego ruchu jest o połowę tańszy niż wcześniej, oprócz rachunku ekonomicznego zmienia się rutyna pasażerów.

W perspektywie takie inicjatywy mogą zredefiniować sposób myślenia o mobilności. Kolej przestaje być stresującym wydatkiem, a zaczyna być przewidywalnym elementem domowego budżetu. W czasach, gdy każda podwyżka wywołuje społeczne napięcie, zamrożenie cen działa jak stabilizator. I choć kosztuje dziesiątki milionów funtów rocznie, dla tysięcy pasażerów oznacza więcej pieniędzy w kieszeni, a wtedy podróż staje się po prostu łatwiejsza.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Zakaz palenia e-papierosów w samochodzie, w którym znajdują się dzieci

Rząd chce zakazać palenia e-papierosów w samochodach, w których znajdują się dzieci. A także przed szpitalami, szkołami i na placach zabaw.
Praca i finanse

Praca marzeń w pięknym i najsłabiej zaludnionym zakątku Szkocji

Do jednego z najsłabiej zaludnionych obszarów nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i w Europie, poszukiwany jest pracownik sezonowy.
Praca i finanse

W tych zawodach najłatwiej o pracę w Wielkiej Brytanii

Popyt na pracę w Wielkiej Brytanii ulega zmianom. Oto zawody, w których najbardziej potrzebują pracowników.
UK

Szef British Gas ostrzega przed większymi rachunkami za energię

Mieszkańcy Wielkiej Brytanii powinni przygotować się na wyższe rachunki za energię niż w czasie apogeum kryzysu energetycznego.
Niemcy

Migracje zarobkowe. Czy Niemcy bezpodstawnie blokowali pracowników z zagranicy?

Komisja Europejska wszczęła wobec Niemiec procedurę naruszeniową, uznając, że stosowane przez ten kraj dodatkowe wymogi wizowe mogą być sprzeczne z unijnym prawem.

Przeczytaj także

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet